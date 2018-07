THAILANDIA | PARLANO I RAGAZZI INTRAPPOLATI IN GROTTA UN MIRACOLO Passeranno

THAILANDIA - parlano i ragazzi intrappolati in grotta : "un miracolo"/ Ultime notizie - eliminate domande scomode : Thailandia, parlano i ragazzi intrappolati in grotta: la prima conferenza stampa in diretta tv. I racconti dell'allenatore e le domande sottoposte a moderazione.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:25:00 GMT)