Regno Unito | prezzi produzione in salita a giugno

Regno Unito - rallenta la crescita dei prezzi delle case : Mercato immobiliare del Regno Unito meno caro a giugno. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel ...

Regno Unito - inflazione sotto le stime a giugno : Si attesta al 2,4% annuo l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l'Office for National Statistics, ONS,, spiegando che i prezzi, nel mese di giugno, restano allo stesso livello registrato a maggio. Il ...

Il Regno Unito ha un problema con la fiducia - proprio ora che l'unica alternativa è fidarsi : ... prima critica e poi dice che è stato tutto un malinteso, il solito format che il presidente americano propina ai suoi alleati in giro per il mondo. Ma per il Regno Unito dai nervi a fior di pelle ...

Assist della May ai falchi della Brexit : "Regno Unito non rimarrà nel mercato unico UE" - : Il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che non viene discussa la possibilità di lasciare Londra all'interno del mercato unico e dell'unione doganale della UE: la Gran Bretagna avrà una ...

USA e Regno Unito stringeranno un accordo di libero scambio : Teleborsa, - Stati Uniti e Gran Bretagna rafforzeranno i legami con un patto di libero scambio. Si è concluso con una importante promessa il bilaterale tra il Presidente americano Donald Trump e la ...

Trump stronca la Brexit di May : impossibile accordo commerciale Usa-Regno Unito : Donald Trump è arrivato ieri a Londra e ha concesso una intervista al tabloid Sun, di proprietà del suo sostenitore Rupert Murdoch, in cui si

Eleven Sports sfida BT e Sky nel Regno Unito : trasmetterà anche la Serie A : Eleven Sports prova a sfidare BT e Sky in Gran Bretagna: acquisiti i diritti della Serie A e della Liga. L'articolo Eleven Sports sfida BT e Sky nel Regno Unito: trasmetterà anche la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Italiani nel Regno Unito tra studio e lavoro : ecco quanti sono - : I timori per una "hard Brexit" e una restrizione della libertà di movimento in entrata stanno facendo emergere una folla sommersa di connazionali che vivono in Gran Bretagna, mai registratisi all'...

May : basta europei che vengono nel Regno Unito a cercare lavoro. Brexit - botta e risposta con Trump : Stop agli europei che arrivano nel Regno Unito in cerca di lavoro. «Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano...

Stop agli europei in cerca di lavoro in Regno Unito : "Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano trovare un lavoro". Lo scrive la premier britannica Theresa May su Facebook. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati che aiutano la nostra economia a prosperare, dai dottori alle infermiere, agli ingegneri e agli imprenditori ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri ...

Nel Regno Unito in test un nuovo sistema per disincentivare l’uso dello smartphone alla guida : Dal Regno Unito arriva un nuovo sistema studiato per provare a combattere la pessima abitudine dell'utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida L'articolo Nel Regno Unito in test un nuovo sistema per disincentivare l’uso dello smartphone alla guida proviene da TuttoAndroid.