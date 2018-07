ilfattoquotidiano

: Palermo, 'Pericolo per la salute, mancanza di igiene e sicurezza': sequestrato il campo rom [news aggiornata alle 1… - repubblica : Palermo, 'Pericolo per la salute, mancanza di igiene e sicurezza': sequestrato il campo rom [news aggiornata alle 1… - fattoquotidiano : Palermo, sequestrato il campo nomadi della Favorita. “Gravi rischi per la salute e l’incolumità degli abitanti” - RobertoGueli : Palermo, sequestrato il campo rom della Favorita - TGR Sicilia -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Fili elettrici scoperti, discariche a cielo aperto e cataste di rifiuti non raccolti: per questo motivo ildiè stato posto sotto sequestro dal Tribunale del capoluogo siciliano che giudica “grave” la situazione di pericolo per le venti famiglie che ci abitano, condi inquinamento sia dell’aria che del terreno. Il sequestro è stato notificato al capo dei vigili urbani, in quanto custode del, e al sindaco Leoluca Orlando, considerato proprietario dell’area. Il provvedimento, che non è ancora stato eseguito, implicherebbe lo sgombero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’indagine, aperta dal pm Piero Padova e coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, nasce da un primo sequestro d’urgenza chiesto un anno e mezzo fa dai vigili urbani che, però, non fu convalidato perché non vennero identificati con chiarezza i reati commessi. Da ...