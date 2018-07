Palazzotto | da nave Open Arms niente da occultare

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “Il governo italiano ha tutti gli strumenti per accertare cosa e’ successo in questo tratto di mare nella notte tra il 16 ed il 17 luglio. Noi non abbiamoda nascondere, perche’ Salvini non rende pubblici i tracciati delle motovedette libiche di quella notte? Perche’ non pubblica i tabulati delle comunicazioni tra IMRCC e la Guardia Costiera Libica del 16 luglio? Cosi’ vediamo chi ha qualcosa da nascondere”. Cosi Erasmoda bordo dellaAstral dell’ongreplica alle parole del ministro dell’interno italiano. “Qui a bordo- prosegue il parlamentare di Leu- non c’e’da nascondere, ci sono 6 giornalisti internazionali, un giocatore dell’Nba che fa il volontario e un deputato italiano. Tutti testimoni di un crimine disumano”. “Abbiamo qualcosa da proteggere, ...