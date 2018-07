Meteo | sole e caldo estivo sull’Italia

Mediterraneo : piccolo ma pericoloso Meteotsunami ha colpito le Isole Baleari : Il 16 luglio 2018 un meteotsunami ha colpito la costa tra le Isole spagnole di Maiorca e Minorca, nell’arcipelago delle Baleari, provocando la morte di un turista tedesco trascinato dalla corrente mentre era in spiaggia, e causando notevoli danni lungo tutta la costa. Numerosi locali e attività commerciali sono stati allagati dall’onda e alcune imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi per poi essere trascinati via, in balia delle forti correnti, ...

Spaventoso Meteotsunami nelle Isole Baleari : l’acqua sommerge Maiorca e Minorca [VIDEO] : Un “Meteotsunami” di 1,5 metri ha colpito le rinomate destinazioni turistiche di Maiorca e Minorca, Isole Baleari spagnole del Mar Mediterraneo. L’onda anomala ha investito Ciutadella, sulla costa occidentale di Minorca nelle prime ore di ieri, lunedì 16 luglio. Anche le spiagge vicine alla località sono state sommerse dal “meteo–tsunami“: onde simili a quelle generate da maremoti, che si verificano solo in ...

Previsioni Meteo Lombardia : temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Nel pomeriggio di oggi “transito di una veloce perturbazione atlantica, con rovesci e temporali ad interessare soprattutto la media e bassa pianura, ma con possibilità di fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da martedì graduale espansione di un promontorio di alta pressione, con tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento fino a valori caratteristici del periodo o leggermente sopra alla media, specie tra mercoledì e ...

Meteo : in Lombardia temporali fino a domani - poi tornano sole e caldo : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Nel pomeriggio di oggi, il transito di una veloce perturbazione atlantica poterà rovesci e temporali soprattutto sulla media e bassa pianura e possibili fenomeni sparsi anche su rilievi ed alta pianura. Da domani la graduale espansione di un promontorio di alta pression

Meteo in Brianza : lunedì 16 luglio piogge e temporali - martedì 17 sole e temperature gradevoli : Nubi in aumento domenica sera, 15 luglio, in Brianza con deboli piogge, rovesci e temporali nel pomeriggio di lunedì 16 e sole martedì: sono le previsioni di 3BMeteo, il portale specializzato. lunedì ...

Meteo - Italia spaccata in due : grandinate e trombe d’aria al Nord - afa al Sud e sulle isole : Inizio di settimana all'insegna del maltempo sul Nord Italia: dopo le grandinate di domenica notte nel piemontese, continuano pioggia e temporali anche nella giornata di lunedì su gran parte delle regioni settentrionali. Ma il Sud non può esultare: anche qui ci saranno fenomeni intensi da martedì.Continua a leggere

Meteo : Lombardia - domani sole in pianura ma lunedì tornano rovesci : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Ventiquattro ore di caldo intenso in Lombardia a cui seguirà una nuova perturbazione atlantica con rovesci e temporali a partire dalla notte di domenica. E’ quanto prevede il bollettino Meteorologico dell’Arpa. domani la giornata sarà soleggiata con massime in pianura di 31 gradi e minime attorno ai 20 gradi. Qualche rovescio è possibile su rilievi alpini, prealpini e sull’Oltrepò pavese. ...

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma : Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma Sono giornate tipicamente estive in tutta Italia, con caldo nella norma e poca afa Continua a leggere L'articolo Meteo Italia. La settimana si apre con sole e caldo nella norma proviene da NewsGo.

Meteo - sole e caldo senza eccessi sull’Italia : Meteo, sole e caldo senza eccessi sull’Italia Temperature tipiche di luglio: caldo estivo nella norma e senza afa grazie ai venti di Maestrale Continua a leggere L'articolo Meteo, sole e caldo senza eccessi sull’Italia proviene da NewsGo.

Meteo Lombardia : sole e 30 gradi fino a martedì - poi possibili rovesci : fino a martedì clima tipicamente estivo in Lombardia: soleggiato, con qualche nuvola al mattino, e massime intorno ai 30-32 gradi. A partire da martedì notte, nuova ondata di instabilità con qualche temporale possibile sia mercoledì che giovedì su tutta la regione. Domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa, il tempo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento tra pomeriggio e sera sui settori alpini e ...

