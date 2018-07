Judo | Campionato d’Europa a squadre miste | Italia fuori agli ottavi | Russia pigliatutto

oasport

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Per gli azzurrini delgiornata no a Ekaterinburg, dove ald’Europa anon riescono ad andare oltre glidi finale. Il team formato da Emanuele Bruno (-73 kg), Leonardo Casa (-73 kg), Eleonora Geri (+70 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Carola Paissoni (-70 kg) e Anna Righetti (-57 kg) era partito bene nell’incontro d’apertura contro la Serbia: compatto e motivato aveva conquistato il passaggio del turno in rimonta. Nonostante l’esordio amaro di Anna Righetti con lo shime waza di Perisic che ha portato la Serbia sul 2-0, gli altri azzurri hanno costruito una vittoria conquistata punto dopo punto: Casa su Ciganovic nei 73 kg (waza ari di tani otoshi), Paissoni su Tintor nei 70 kg (waza ari di o uchi gari, ippon di sankaku gatame), Mungai su Borenovic nei 90 kg (waza ari di yoko tomoe) e Geri su Zabic nei +70 kg (wazari di ...