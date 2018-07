Jeremias Rodriguez in questura per il permesso di soggiorno

Jeremias Rodriguez nei guai come sua sorella Cecilia? : Cecilia Rodriguez: anche Jeremias ha problemi con il permesso di soggiorno? Era accaduto ormai un mese fa a Cecilia Rodriguez, e la notizia, nonostante non fosse di tale gravità, aveva avuto una risonanza mediatica enorme: la sorella di Jeremias Rodriguez e Belen era infatti stata convocata in questione perchè era stata beccata con il permesso di soggiorno scaduto. In quell’occasione, nonostante ci fossero stati dei piccoli problemi, ...

Jeremias Rodriguez in questura : l’indiscrezione sul permesso di soggiorno : Jeremias Rodriguez, dopo Cecilia anche lui convocato in questura per il permesso di soggiorno? L’indiscrezione Sembrerebbe che, dopo Cecilia, anche Jeremias Rodriguez sia stato convocato dalla questura. L’indiscrezione sul fratello di Belen è stata pubblicata in esclusiva nell’ultimo numero di Chi dove, nello specifico, viene citato (ancora una volta) il fatidico permesso di soggiorno. Il […] L'articolo Jeremias Rodriguez ...

Jeremias Rodriguez e il rapimento di Belen/ Video - “Le hanno puntato una pistola in testa e tirato i capelli…” : Jeremias Rodriguez e il rapimento di Belen: “Le hanno puntato una pistola in testa e tirato i capelli…”, il terribile racconto a Casa Signorini, ecco il Video.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Jeremias Rodriguez nudo davanti allo specchio : il selfie sexy del fratello di Belén : Jeremias Rodriguez è il fratello delle due sorelle più richieste del momento nel mondo dello spettacolo, Belén e Cecilia , ed è diventato noto al pubblico dopo aver preso parte all'ultima edizione del Grande fratello Vip, durante il quale si è fatto notare per l'innato sex appeal. ...

Belen Rodriguez - imbarazzo in famiglia. Sputtanati Cecilia e Jeremias : 'Quando sono arrivati in Italia...' : A lungo si è parlato di un passato imbarazzante di Jeremias Rodriguez . Forse è quello svelato da Fabrizio Corona a Verissimo . L'ex fidanzato di Belen Rodriguez , sorella di Jeremias e Cecilia, ha ...

“Un sms - poi…”. Boom! Jeremias e Giulia De Lellis? Baby Rodriguez confessa. La rottura dei Damellis è ormai acqua passata e ora - dopo le parole dell’ex gieffino vip - il gossip impazzisce : In occasione delle ultime puntate di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 che l’ha “lanciata”. Giulia De Lellis è tornata in televisione. La 22enne romana, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e influencer, ha parlato della fine della sua storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante, durata circa due anni. Ora sembra che l’ex ...

Giulia De Lellis/ Flirt con Jeremias Rodriguez o è ancora amore per Andrea Damante? Una sola certezza : Giulia De Lellis, dalla rottura con Andrea Damante al presunto Flirt con Jeremias Rodriguez: qual è la verità? Intanto la ragazza vola a Mikonos e...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:13:00 GMT)

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez stanno insieme? / Foto - l'ex di Andrea Damante vola a Mikonos e... : Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis? La sua confessione sul settimanale Nuovo apre a qualsiasi scenario, ma lei si mostra come una diva sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:45:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS E Jeremias Rodriguez STANNO INSIEME? / Foto - pose da diva per lei sui social : JEREMIAS RODRIGUEZ sta corteggiando GIULIA De LELLIS? La sua confessione sul settimanale Nuovo apre a qualsiasi scenario, ma lei si mostra come una diva sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:08:00 GMT)

Jeremias Rodriguez presunto flirt con Giulia De Lellis : Jeremias Rodriguez single da tempo, sembra che abbia un debole per un’altra compagna d’avventura Giulia De Lellis: “Tra la De Lellis e Jeremias Rodriguez, l’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si starebbe trasformando in qualcosa di ben più profondo. Dopo a rottura improvvisa tra Damante e Giulia, sembrerebbe che Jeremias sia diventato un punto di riferimento per Giulia”. Le cose sembrano essere confermate dal diretto interessato: ...

Jeremias Rodriguez sul flirt con Giulia De Lellis : ‘Mi dovete dare tempo’ : “Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà… mi dovete dare tempo”: così parlò Jeremias Rodriguez intercettato dal settimanale Nuovo per chiedere conto del presunto flirt in corso con Giulia De Lellis. I due si sono conosciuti nella casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ma a quei tempi lei era impegnata con Andrea Damante, lui era in una situazione poco chiara con quella che ormai è la sua ex Sara Battisti ...

Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis : "Le ho scritto un messaggio e lei ha risposto" : Giulia De Lellis, recentemente, è tornata in tv, in occasione delle ultime puntate di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 che l'ha "lanciata". La 22enne romana, ovviamente, ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, durata circa due anni.Al settimanale Nuovo, invece, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ...

Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis : "Le ho scritto un messaggio e lei ha risposto" : Giulia De Lellis, recentemente, è tornata in tv, in occasione delle ultime puntate di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 che l'ha "lanciata". La 22enne romana, ovviamente, ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, durata circa due anni.Al settimanale Nuovo, invece, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ...

Jeremias Rodriguez sta corteggiando Giulia De Lellis : "Le ho scritto un messaggio e lei ha risposto" : Giulia De Lellis, recentemente, è tornata in tv, in occasione delle ultime puntate di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 che l'ha "lanciata". La 22enne romana, ovviamente, ha parlato della fine della sua storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, durata circa due anni.Al settimanale Nuovo, invece, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ...