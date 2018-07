Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli | “Alitalia tornerà compagnia di bandiera | il

Crotone - lettera aperta dei tifosi al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

Ma sul destino dei profughi resta la distanza tra premier e ministro : Ma in questa partita, giocata sulla pelle di essere umani fragilissimi, la sensibilità individuale e la formazione politica sono variabili da non sottovalutare. Il che potrebbe rendere difficile al ...

'Sensori anti abbandono sui seggiolini auto dei bimbi presto obbligatori'. L'annuncio del ministro Toninelli Video : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in auto, per evitare i drammi ...

[Il retroscena] Mattarella impone lo sbarco dei migranti e sconfessa Salvini. E il ministro della Giustizia fa autogol : Doveva essere il grande giorno in cui il Movimento mostrava la sua vera indole, concreta ed efficace, di chi affronta e risolve i problemi e non si affida solo a slogan e formulette, così due giorni ...

Veneto - Zaia non firma la proposta della Lega sull’abbattimento dei lupi : “Decide il ministro Costa” : “Sul problema dei lupi Luca Zaia non dice niente. Sugli eventuali abbattimenti decide il ministro”. Questa è l’unica dichiarazione che trapela dal silenzio del governatore Veneto, che dopo aver deciso di non firmare una proposta di legge leghista per l’abbattimento degli animali protetti, ha così fatto sapere di allinearsi con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il quale non è affatto favorevole alla riduzione della fauna ...

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che da settembre il governo si metterà al lavoro non solo per l'abolizione del Cnel ma anche per ridurre di un terzo il numero dei parlamentari. E sulla delibera che si discuterà domani alla Camera sul taglio dei vitalizi afferma: "Sarà una grande festa per i cittadini".

Bonafede - il ministro al centro dei giochi : Dalla Sicilia a Firenze, dove sfida Renzi e conosce Conte. La storia del Guardiasigilli amico del premier. E del suo primo inciampo

Sanità - il ministro Grillo a Napoli tra le mamme dei bimbi trapiantati : «Sono qui per aiutare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito l?incontro con...

Reintroduzione dei voucher : Confagricoltura Asti plaude alla proposta del ministro Centinaio per la regolarizzazione dei lavoratori occasionali : E’ stata accolta con soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti la proposta di Reintroduzione dei voucher in agricoltura da parte del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Uno strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola adeguandosi al lavoro nei campi. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di ...

Terra dei fuochi - ministro Costa : “Daspo ambientale e confisca dei beni per gli eco-mafiosi” : “Io chiedo che la legge sugli eco delitti del 2015 venga tagliandata. Bisogna andare oltre e chiedo il daspo ambientale. Chi ha inquinato se ne vada dalle nostre terre. Inoltre chiedo trasformare alcuni reati ambientali da reati contravvenzionali a delitti. La terza cosa che chiedo è che chi inquina deve pagare. Andiamoci a prendere i beni con il sistema di confisca dello Stato che si applica ai mafiosi. Voglio che si applichi anche agli ...

Terra dei Fuochi - il ministro Costa : chi ha avvelenato paga la bonifica : Inviato a Casal di Principe La mappa dei veleni, la messa in sicurezza e le bonifiche delle discariche, ma anche il Daspo per chi inquina e per i corrotti. Sì all?agente provocatore....

Austria, ministro dei Trasporti: "Disastro la chiusura del Brennero"

“Adesso aspettiamo gli altri Paesi Ue alla prova dei fatti”. Il ministro dei Trasporti Toninelli - in un’intervista all’Huffpost - si dice ottimista sull’accordo dei 28 : Nonostante l'accordo tra i Paesi Ue sia durato il tempo di una notte e anche il premier Giuseppe Conte stia avanzando delle riserve, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un'intervista all'Huffpost si dice soddisfatto perché "l'Italia beneficerà della solidarietà Ue ed è tornata centrale". Anche se non c'è un'intesa tra il nostro Paese e la Germania sui migranti secondari né con gli altri Paesi ...