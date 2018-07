Carenza di medici in Italia | ne mancheranno 11 800

Brexit - scenario da apocalisse per il Regno Unito/ Londra - senza accordo con Ue Carenza di cibo e medicine : Brexit , " scenario da apocalisse " per il Regno Unito : senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a " carenza di medicine , cibo e carburante". Caos nel Regno Unito dopo l’inchiesta pubblicata dal Sunday Times sulla questione Brexit e il possibile mancato accordo con l’Unione Europea, con l’ufficialità della fuoriuscita dall’Ue prevista per il marzo 2019. Dei tre possibili scenari contenuti all’interno del dossier segreto a ...

Carenza medici - in corsia mancano all’appello sempre più anestesisti : “Meno 50mila tra 10 anni” : È ormai caccia ai medici in corsia . Dopo anni in cui gli ospedali di tutto il Paese, pubblici e convenzionati, lavorano sotto organico. E in prospettiva della prossima emorragia di camici bianchi che aggraverà le carenze nei reparti. Nel 2028, secondo una stima del sindacato dei medici dirigenti Anaao, per effetto dei pensionamenti spariranno infatti oltre 47mila specialisti. E già adesso i nuovi ingressi non bastano a colmare i vuoti lasciati. ...

Medici di base - così dilaga una Carenza che sta diventando emergenziale in tutta Italia : “Dall’oggi al domani mi sono trovata senza medico. Il mio è andato in pensione e nessuno lo ha sostituito. Me ne hanno assegnato un altro, in un altro comune, distante cinque chilometri, dove non arriva l’autobus. Sono anziana, non ho figli, per me è un disagio”. Anna abita a Bussero, nell’hinterland milanese. Qui i Medici di base sono in via di estinzione e quelli rimasti non hanno un buco libero (avendo raggiunto il numero massimo di ...