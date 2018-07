Trump dice che non voleva difendere Putin | si è solo impappinato

Trump dice sempre più menzogne : (Foto: Dan Kitwood/Getty Images) Che sia un bugiardo seriale (e che lo faccia intenzionalmente) o che sia invece semplicemente ignorante e più confuso, non possiamo di certo dirlo. Sappiamo però che il presidente americano Donald Trump tende sempre più spesso a mentire. È quanto riporta un’analisi statistica svolta da The Star, uno dei più grandi siti di notizie online canadesi, secondo cui tra tutte le parole dette come presidente degli ...

Arrestata Stormy Daniels - la pornostar che dice di essere stata l’amante di Trump : L’attrice hard Stormy Daniels, impegnata in una battaglia in tribunale con il presidente Donald Trump sul loro...

Arrestata in uno strip club la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Trump : Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006, è stata Arrestata in un locale notturno dell’Ohio: ha permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali. A renderlo noto è stato il suo avvocato, Michael Avenatti, definendo l’arresto una «mossa politica e una totale trappola che...

BRETT KAVANAUGH - CHI E'?/ Il giudice cattolico scelto da Trump alla Corte Suprema degli Usa : Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il nuovo giudice della Corte Suprema che prenderà il posto de dimissionario Anthony Kennedy, è il cattolico BRETT KAVANAUGH(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Trump sceglie Brett M. Kavanaugh per la Corte Suprema. Un giudice conservatore al posto di Kennedy : Bush Kavanaugh è molto connesso alla politica di Washington ed era stato molto vicino a George W. Bush. Nel presentarlo alla Casa Bianca, Trump lo ha descritto come "una delle menti giuridiche più ...

Patreon dice stop al porno? «Colpa di una legge di Trump». Modelle hot nel panico - anche italiane : ... nome d'arte di una ragazza sarda che vanta un milione e mezzo di followers su Instagram: Fishball fa parte, appunto, delle Suicide Girls, un gruppo di Modelle, presenti in tutto il mondo, che ...

Corte Suprema Usa - si dimette il giudice Kennedy/ Lascia il conservatore moderato : la svolta di Trump : Corte Suprema Usa, si dimette il giudice Kennedy: il conservatore moderato Lascia all'età di 81 anni, il presidente Donald Trump prepara la svolta, "via alla corsa per sostituirlo"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:30:00 GMT)

Giudice Usa “ricongiungere famiglie migranti separate”/ Tribunale vs Trump : protetti 2mila minori ‘in gabbia’ : Giudice California sfida Trump: "ricongiungere le famiglie dei migranti separate" alla frontiera Usa-Messico. Il Tribunale protegge i 2mila minori "in gabbia" e anche le separazioni future(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:48:00 GMT)

Usa - giudice : stop a Trump su rifugiati : 3.10 Un giudice federale di San Francisco ha respinto la richiesta di archiviare una causa che contesta la decisione dell' amministrazione Trump di mettere fine allo status legale di immigrante temporaneamente protetto alle persone provenienti da El Salvador, Haiti, Nicaragua e Sudan, consentendo loro di restare negli Usa finché la situazione non migliori in patria. Secondo il giudice,le corti hanno l'autorità di esaminare la causa, promossa ...

Migranti - vertice a Parigi : Trump benedice la linea dura di Conte : Pacca sulle spalle, sorrisi, Macron accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Eliseo mettendo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Italia e Francia hanno bisogno l'uno dell'altro ...

La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation - chiedendo a un giudice di scioglierla : La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, la principale fondazione legata al presidente statunitense Donald Trump, chiedendo a un giudice di scioglierla. L’accusa rivolta a Trump e ai suoi figli, che hanno gestito la fondazione insieme The post La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, chiedendo a un giudice di scioglierla appeared first on Il Post.

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Trump ottiene poco ma esalta la base nazionalista - dice Bremmer : New York. Ian Bremmer non ha alcuna difficoltà ad ammettere che Donald Trump almeno una medaglietta simbolica da Singapore l’ha portata a casa: “Dopo l’incontro con Kim Jong-un le prospettive di interventi militari in quel quadrante asiatico sono diminuite drasticamente”, dice al Foglio il politolog