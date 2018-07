' Skyscraper' di Rawson Marshall Thurber | al cinema dal 19 luglio

Blastingnews

(Di martedì 17 luglio 2018)è un film d'azione diretto da, e vede Dwayne Johnson, noto come "The Rock", alle prese con un pericoloso incendio in un grattacielo di ultima generazione, per salvare la sua famiglia. C'è una particolarità: il protagonista, Will Ford (Dwayne Johnson) è privo di una gamba a seguito di un incidente di guerra, ma ciò non lo ostacolerà nella sua missione.è un action movie, il primo di questo tipo per il regista.ricorda un po' "Trappola di Cristallo" con Bruce Willis nei panni di un eroe pronto a tutto per salvare le persone in pericolo, oppure "Inferno di Cristallo", dove a diventare una trappola mortale è sempre un grattacielo di concezione futuristica. Anche il personaggio di Will Ford ha dei precedenti di tipo militare, come John McLane interpretato da Bruce Willis, ex agente FBI....