Caos scongiurato per chi viaggia in aereo: è stato revocato lo sciopero di 24 ore dei controllori di volo di sabato prossimo, per un accordo sul rinnovo della parte economica del contratto. Ma il 21 luglio restano disagi per chi vola: sciopero di 24 ore del personale navigante di Blue Panorama e gli assistenti di volo di Vueling.Per chi va in treno: sciopero di 24 ore che interessa Fs, Ntv e Trenord. Venerdì stop degli addetti alle pulizie,ristorazione e accompagnamento notte. Da domenica stop di 2 giorni sulla rete di.(Di martedì 17 luglio 2018)