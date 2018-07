“Puntura devastante” È l’incubo dell’estate 2018 | a Roma è già boom di ricoveri

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Piccolo, giallognolo e apparentemente innocuo. Ma non è così. E bisogna fare molta attenzione, perché anche un sola puntura potrebbe costare carissimo. Dalla necrosi dei tessuti alla morte se non trattato in tempi brevi. La difficoltà, molte volte, sta proprio nel riconoscere i sintomi che, spesso, collimano con quelli di altre patologie. Spesso infatti, chi viene morso dal ragno violino, non se ne accorge nemmeno. In questi giorni i casi stanno aumentando: del resto questa è la stagione preferita del cosiddetto “ragno violino”, in quanto calda e afosa. Il ragno spopola infatti sia nelle aree di campagna sia in città. Si annida spesso nei solai così come nelle scarpe e in luoghi appartati e protetti. Come sta accadendo ora nella zona di via Ardeatina e via Laurentina dove vicino alle aree residenziali ci sono ampi spazi verdi. «È una brutta bestia: se vuole, sa far male – spiega ...