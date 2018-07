Negli occhi di Josephine | il dramma del Mediterraneo

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) È rimasta 48 ore aggrappata a una tavola di legno. Intorno il, il nero della notte che si confondeva con le onde del mare, poi di nuovo la luce. Per due notti e due albe. Glidisono sbarrati. Quando i soccorritori della Open Arms le stringono le braccia lei si aggrappa ancora più forte. Anche se non ce la fa più. È in ipotermia e se quella nave non l’avesse trovata sarebbe morta poco dopo. Ha visto una donna morire accanto al suo bambino. Li ha visti riversi, con il volto coperto dall’acqua. Ha sentito la loro voce farsi sempre più deboli insieme alla loro forza. Sono morti sdraiati sullo stesso pezzo di legno, sempre vicini, nell’attesa disperata dei soccorsi. Che sono arrivati, quando ormai per loro due era troppo tardi. LEGGI ANCHE«Mi hanno marchiata a fuoco», i racconti (illustrati) dei piccoli migrantiè nata in Camerun, ...