: Il Segreto sostituito da Rosamunde Pilcher da oggi cambia l'orario d'inizio della soap: - notizie_star : Il Segreto sostituito da Rosamunde Pilcher da oggi cambia l'orario d'inizio della soap: - Il__Segreto : Attenzione al cambio di orario de #Ilsegreto da oggi, novità anche sulle puntate serali -

(Di martedì 17 luglio 2018) Nuovo cambio di programmazione per laopera Ilin onda su Canale 5. Da16 luglio, così come riporta la Guida Tv ufficiale di Mediaset, la telenovela spagnola con protagonista donna Francisca non verra' più trasmessa nella fascia oraria del primo pomeriggio, sostituita dalla telenovela. E così Ilslittera' nella fascia oraria del preserale, VIDEO prima dell'edizione serale del Tg5. DalaIldi programmazione su Canale 5 Le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Mediaset rivelano che da questo pomeriggio subito dopo il doppio appuntamento con laopera Una Vita verranno trasmesse le puntate di, di cui andra' in onda un episodio al giorno per la durata di quasi 2 ore. La miniserie tedesca che ha come sottotitolo quattro sfumature d'amore sostituira' la messa in onda de Il ...