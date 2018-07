Lo sciopero Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juventus? Un flop clamoroso | si sono

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il surreale annuncio dei Sindacati degli operai Fiat di Melfi : “facciamo due giorni di sciopero” : L’Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato uno sciopero dalle 22 di domenica sera alle 6 di martedì a Melfi per protestare contro l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. “Di fronte a tanta iniquità non si può che scioperare”, si legge in un volantino della Usb.L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus, il surreale annuncio dei Sindacati degli operai Fiat di Melfi: “facciamo due giorni di ...

