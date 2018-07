Jorge Mendes esalta il suo fenomeno | “Cristiano Ronaldo? Farà vincere la Champions alla

Cristiano Ronaldo a Torino - avvistato in un ristorante con la fidanzata Georgina Rodriguez - Jorge Mendes e Fabio Paratici : E’ un noto ristorante a pochi chilometri da Torino il teatro della prima cena juventina di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è infatti giunto nella serata di domenica nel capoluogo piemontese, atterrando a Caselle verso le 18.00. A distanza di un paio d’ore, è riapparso, stavolta in compagnia di Fabio Paratici, Jorge Mendes e l’amico Bruno Alves, in un noto ristorante di lusso alle porte della ...

CRISTIANO RONALDO AL NAPOLI - NO DI DE LAURENTIIS/ Jorge Mendes lo ha proposto in primavera - poi... : CRISTIANO RONALDO al NAPOLI, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Jorge Mendes scatenato : vuole portare anche Di Maria in Italia : Di Maria in Italia come l’amico Cristiano Ronaldo? I due hanno in comune l’agente Jorge Mendes, capace di realizzare miracoli sul mercato Jorge Mendes, dopo il maxi affare Cristiano Ronaldo, vuole portare anche Di Maria in Italia. Il centrocampista argentino non sembra essere tra le prime scelte del Psg. Il tridente è già disegnato con Cavani, Neymar e Mbappè, mentre a centrocampo è considerato troppo offensivo per dare ...

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Calciomercato - Ronaldo alla Juve. Felicità Jorge Mendes : 'Che soddisfazione' : Cristiano Ronaldo alla Juventus è realtà. Il colpo del secolo è stato ufficialmente concluso dai bianconeri: il cinque volte Pallone d'Oro giocherà per i prossimi 4 anni a Torino. Un successo ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Jorge Mendes : "CR7 è felice" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : 'club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà...' : Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni ...

Jorge Mendes ha 12 milioni di motivi per essere felice dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve : Quello tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è sicuramente il matrimonio più costoso della storia del calcio italiano: 100 milioni ai bianconeri (più 12 di oneri accessori) e 30 netti per quattro stagioni al giocatore. Ma a sorridere per il trasferimento di Cr7 non sono solo i tifosi della vecchia signora: grazie a questa maxi-operazione infatti il procuratore Jorge Mendes avrà diversi milioni di motivi per essere ...

Juve-CR7 - dalla Spagna : 130 milioni al Real - 20 milioni a Jorge Mendes : Juve-CR7- Nuove indiscrezioni su Cr7 alla Juventus. Nuovi dettagli raccolti dai colleghi spagnoli di “Cadena Cope” i quali focalizzano la loro attenzione su costi e dettagli dell’operazione. Se in un primo momento si era parlato di 100 milioni di euro, nelle ultime ore, la sensazione è che la cifra possa arriva a circa 150 milioni […] L'articolo Juve-CR7, dalla Spagna: 130 milioni al Real, 20 milioni a Jorge Mendes ...

MILAN - RYBOLOVLEV ULTIMA CHANCE PER YONGHONG LI/ Ultime notizie : Jorge Mendes “aiuta” il patron del Monaco : MILAN, offerta di Dmitrij RYBOLOVLEV a Mr Li: estremo tentativo per sfidare Elliott e Rocco Commisso. Chi è il patron russo del Monaco che tenta la scalata ai rossoneri: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ultime notizie/ CR7 - Jorge Mendes rassicura la dirigenza bianconera : Cristiano Ronaldo alla Juventus, ultime notizie sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve : la chiave è Jorge Mendes : E' Jorge Mendes la chiave di tutto. Lo è sempre stato e lo sarà fino alla fine. E' lui che ha proposto lo sbarco di CR7 alla Juventus a determinate cifre. I famosi 100 milioni dell'accordo, non della ...