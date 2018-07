Italia-Georgia | Margvelashvili a Mattarella | grazie per sostegno in ambito Nato

meteoweb.eu

: VIDEO | Mattarella a Tbilisi, prima visita ufficiale in Georgia - LaStampaTV : VIDEO | Mattarella a Tbilisi, prima visita ufficiale in Georgia - darknight74it : @marcobreso @FedericaMog Ma chi c'era a rappresentare l'Italia? L'agenda del ministro lo vede impegnato in Georgia. - frencis7 : RT @ITABaku_: Il Presidente Mattarella è arrivato a Tbilisi per la Visita di Stato in Georgia. Nella giornata di martedì 17/07 parteciperà… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Tiblisi, 16 lug. (AdnKronos) – “Ho ringraziato l’per la ferma posizione che ha espresso nei confronti dellaal recente summit della. Per ile l’aiuto che l’sta dando e sta dimostrando allaper questioni per noi importantissime”. Lo ha affermato il Presidente della, Giorgi, incontrando il Presidente della Repubblica, Sergio, in visita di Stato. L'articoloperinMeteo Web.