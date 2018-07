Francia-Croazia | dov' è la grandeur?

Video/ Francia-Croazia (4-2) : highlights e gol della partita (finale Mondiali 2018) : Video Francia Croazia (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018. Allo stadio Luzhniky di Mosca si è giocata la partita per il titolo in Coppa del Mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:06:00 GMT)

Mondiali 2018 – ‘Russia o Coca Cola?’ - la strana domanda di Pitana ai capitani di Francia e Croazia è già virale [VIDEO] : Il direttore di gara argentino ha usato una formula particolare per assegnare palla o campo, una domanda che ha fatto subito il giro del web Di solito la scelta è tra palla o campo, quando l’arbitro però è l’argentino Nestor Pitana la situazione cambia eccome. Ne sanno qualcosa Lloris e Modric, capitani di Francia e Croazia che, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale Mondiale di Russia 2018, si sono sentiti ...

Finale mondiale una Francia in scioltezza subissa una Croazia stanca : ... anche perché il suo gioco forse troppo attendista più volte criticato dai media di tutto il mondo, ha dimostrato che non sempre una squadra ricca di campioni come la Francia per vincere le partite ...

Finale Francia-Croazia - Griezmann svela un clamoroso retroscena : Finale Francia-Croazia – La Francia sul tetto del mondo, impresa per la squadra di Deschamps che ha superato senza grossi problemi la Croazia. Nel frattempo l’attaccante Griezmann svela un clamoroso retroscena sul rigore: “Al momento di calciare ho pensato di fare il cucchiaio come Zidane, all’ultimo momento però ho preferito calciare normalmente.ono davvero felice, è stata una partita molto difficile, la Croazia ha ...

Mondiali : 4 arresti per invasione campo durante la Finalissima Francia-Croazia : 1/6 AFP/LaPresse ...

Totti : Complimenti Francia...E a Croazia : ROMA, 15 LUG - "Complimenti alla Francia, per la vittoria, e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. Una bellissima finale, che ho visto con un po' di amici!". Così, dal proprio account ...

Francia-Croazia : le formazioni ufficiali : Le statistiche del match Sfida equilibrata ed esaltante quella del Luzhniki di Mosca, che potrebbe seguire il trend delle ultime tre finali della Coppa del Mondo, concluse tutte ai tempi ...

Mondiali 2018 - dalla Gioconda a We are Deschampions : i migliori meme di Francia-Croazia : Da Deschamps alla Gioconda, passando per Putin, tutti sono oggetto dell'ironia social LA FRANCIA E' CAMPIONE DEL MONDO - IL TRIONFO DI DIDIER DESCHAMPS - LE SCARAMANZIE DEI CAMPIONI

Salvini - il lungo match sui social : da Francia-Croazia a Boeri - la difficile giornata del vicepremier : Insomma, una ostilità antifrancese così pronunciata da aver spinto alcuni antiSalviniani in Rete a schierarsi a favore di Macron, e dei bleus, come 'baluardo del mondo libero'. Esagerazioni social a ...

La festa della Francia e la delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

Francia-Croazia - Deschamps : 'Non abbiamo espresso un bel gioco - ma il titolo è meritato' : "È meraviglioso il fatto che ci sia un campione del mondo a 19 anni. Non avremo espresso un bel gioco, ma abbiamo tirato fuori grandi qualità dal punto di vista mentale. Poi abbiamo segnato quattro ...

Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Francia campione del mondo! Croazia battuta : Galletti sul gradino più alto del podio per la seconda volta dopo il 1998. I meriti di Deschamps e un torneo vinto giocando in contropiede

Mondiali : La Francia in cima al mondo. Annientata la Croazia : La Francia, dopo 20 anni, torna in cima al mondo. Per i galletti transalpini è il secondo titolo della storia, dopo quello conquistato in casa nella finale contro il Brasile per 3 a 0, La gioia doppia invece è per il tecnico francese invece ...