Enrico Ruggeri polemica su Twitter per il venditore di rose

people24.myblog

: @enricoruggeri Ha insistito per 3/4 minuti. Ha fame. 1 euro. Enrico Ruggeri. - AntonellaCiam : @enricoruggeri Ha insistito per 3/4 minuti. Ha fame. 1 euro. Enrico Ruggeri. - MovimentoEtico : Bufera social contro Enrico Ruggeri: «Il tuo tweet è razzista» - blogstreetnews : [Fonte: ienevideo_myblog_it] Enrico Ruggeri e il venditore di rose: “Gli ho dato un euro, ma non voleva monete”, po… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il cantanteè finito nell’occhio del ciclone dopo un episodio raccontato da lui stesso sul suo profilo “.” A cena con sua figlia,ha raccontato di essere stato avvicinato da uno straniero che vendeva, che avrebbe chiesto denaro all’artista per diversi minuti, per poi andar via perché non voleva monete. Il racconto ha provocato reazioni contrastanti sulla rete, con tanti fans che hanno dato ragione a, ma anche tanti altri che lo hanno attaccato. «A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame – scrivenel suo tweet – Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. “Non voglio spiccioli” e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista». Il livello delle risposte è decisamente di bassa lega: come al solito,si divide ...