Chiara Ferragni | i capelli rosa e le amiche sosia rotonde e felici E il

Costantino della Gherardesca : "Chiara Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento" : Da tempo non corrono buoni rapporti tra Fedez e il conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca. Quest'ultimo ha pubblicato un tweet al vetriolo proprio contro la futura moglie del rapper, lasciandosi andare ad un commento poco elegante: "Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento". Il messaggio, travolto dalle polemiche, è stato ...

Addio al nubilato di Chiara Ferragni - la foto con le amiche definite “rotonde e felici” fa scoppiare il caos. Ecco cosa è successo : L’Addio al nubilato di Chiara Ferragni con le amiche “rotonde e felici”. È bufera sui social per l’articolo pubblicato online dal Corriere della Sera. Le foto della festa a Ibiza, dove una delle fashion blogger più celebri al mondo ha salutato con bagni, canti e balli la sua condizione di single, per convolare a nozze nel settembre prossimo con Fedez, sono finite sotto la lente d’ingrandimento del Corriere che ha poi scelto di titolare ...

Chiara Ferragni - follie a Ibiza per l'addio al nubilato : la festa infinita : Risate, festeggiamenti e tante ore felici passate in compagnia: prosegue al meglio la festa di addio al nubilato di Chiara Ferragni a Ibiza. «Molla il figlio di 4 mesi in giro, che esempio...

Chiara Ferragni - polemiche chiuse : lungo post dopo l’addio al nubilato : Chiara Ferragni chiude le polemiche sul suo addio al nubilato con un lungo messaggio social: il post arriva dopo la feroce critica al Corriere della Sera e le parole di Costantino della Gherardesca Giorni felici, spensierati e festaioli, ma anche giorni di polemiche, offese e biasimi. Potrebbe essere riassunto così il chiacchieratissimo addio al nubilato […] L'articolo Chiara Ferragni, polemiche chiuse: lungo post dopo l’addio al ...

Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca per Chiara Ferragni : “Trovati un hobby” : Il Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca ha infuocato una domenica qualunque di agosto, nella quale Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con le sue amiche per l'addio al nubilato in quel di Ibiza, ampiamente criticato e rilanciato con l'hashtag #BodyShamingIsForLovers. Costantino Della Gherardesca si è quindi lasciato andare a un tweet non troppo elegante e indirizzato alla futura signora Lucia, nel quale ha esposto ...

Costantino Della Gherardesca : “Chiara Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento”. Il botta e risposta con Fedez : Una domenica movimentata in casa Fedez-Ferragni, con la fashion blogger che da Ibiza, per il suo addio al nubilato, ha lanciato l’hashtag #BodyShamingIsForLosers rispondendo a un titolo del Corriere.it che parlava delle sue amiche come “rotonde”. Sempre su Twitter si è scatenato un botta e risposta tra il rapper e Costantino Della Gherardesca, motivo di discussione proprio la ragazza di Cremona. Il conduttore di Pechino Express ...

“Chiara Ferragni con le sue amiche rotonde” - e lei perde le staffe : L’addio al nubilato di Chiara Ferragni, in quel di Ibiza, è stato senza dubbio l’evento catalizzatore di qualunque attenzione mediatica, il week end del 14 e 15 luglio 2018. Rigorosamente documentato via social, passo dopo passo, cambio d’abito dopo cambio d’abito, dalla stessa fashion blogger e stilista, non ha mancato di sollevare anche qualche polemica, per via diretta e indiretta. Perché se il suo Fedez, rimasto a ...

Chiara Takes Ibiza : tutti i look dell’addio al nubilato della Ferragni : Se The Hangover è probabilmente il sogno maschile per un addio al celibato, quello di Chiara Ferragni a Ibiza probabilmente ha appena vinto la palma d’oro come il più cool degli ultimi anni tra gli addii al nubilato. La bride to be più social del momento infatti ha festeggiato i suoi ultimi mesi da single con un weekend condito da gridolini e champagne insieme ai suoi amici più cari e alle sorelle, ovviamente ad alto tasso di ...

Gossip/ Chiara Ferragni furiosa con il 'Corriere' : 'Messaggio sbagliatissimo' : L'addio al nubilato di Chiara Ferragni non smette di far discutere: mentre la ragazza si sta godendo il fine settimana con 19 migliori amici a Ibiza, la stampa sta raccontando nei dettagli ogni tappa di questo evento. Un articolo che il "Corriere della Sera" ha dedicato alla fashion blogger e al suo gruppo, non è andato giù a molti; la giornalista che ha descritto come "rotonde e con fisici non troppo magri" le compagne d'avventura della futura ...

Fedez furioso con Costantino della Gherardesca : tweet offensivo - poi rimosso - contro Chiara Ferragni : ... che attraverso le Stories su Instagram è intervenuta al riguardo con questo post: 'Trovo veramente assurdo che giornalisti possano scrivere cose del genere In un mondo in cui ci battiamo per far ...

“Non credo abbia goduto”. Oscenità del vip contro Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Lui poi rimuove il post - ma è troppo tardi. La risposta di Fedez è da vero signore : Il cattivo gusto, abbinato a una buona dose di misoginia e ad un uso demenziale dei social (pratica sempre più diffusa, a tutti i livelli, ma in modo particolare tra i vip) crea mostri. Diciamo che è stata una giornata abbastanza impegnativa per Chiara Ferragni, almeno mediaticamente parlando. Dopo la polemica feroce ingaggiata con il Corriere della Sera (il quotidiano ha pubblicato un articolo di dubbio gusto sull’addio al nubilato ...