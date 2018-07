Ricerca sui tumori | addio a Mandelli | padre dell' ematologia italiana

Neo nazisti alla Ricerca di nuove leve sui giochi online : Christian Picciolini è un ex leader di un gruppo neo nazista noto come "suprematisti bianchi americani", e ha fatto scalpore la sua confessione fatta su Reddit, in cui svelava come il gruppo utilizzasse proprio i giochi online per andare alla ricerca di nuove leve e propagare il proprio verbo.Picciolini ha raccontato come i suoi uomini andavano alla ricerca di giovani emarginati promettendo loro il "paradiso", mentre oggi la ricerca si è ...