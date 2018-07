Gol Perisic | l’interista è pazzesco | la Finale Mondiale è uno spettacolo | poi Francia di

VIDEO Gol meraviglioso di Ivan Perisic nella Finale dei Mondiali - prodezza del pareggio in Francia-Croazia : Ivan Perisic ha segnato un gol bellissimo in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’interista ha controllato con il destro al limite dell’area, ha scartato un avversario e poi ha sparato un micidiale diagonale di sinistro che ha superato Lloris. I balcanici hanno così pareggiato 1-1 nel cuore del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Perisic in Francia-Croazia. Foto: Osipov / ...

Mondiali 2018 Russia - trionfa la Croazia 'italiana' : in Gol Perisic e Mandzukic : Perisic e Mandzukic, due facce "cattive" da far paura. Il primo sorride qualche volta in più, ma entrambi svolgono il loro compito al meglio: aiutano la squadra e fanno gol. Due uomini che porteresti ...

VIDEO Magia di Perisic - arpione cosmico in area : Gol fantasmagorico per il pareggio - Croazia-Inghilterra 1-1 : Dopo alcuni minuti di pressione prolungata, Perisic trova il guizzo vincente che vale il pari nella semifinale dei Mondiali di calcio contro l’Inghilterra. Di seguito il VIDEO del gol croato dell’1-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI Perisic Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Vlad1988 / ...

Calciomercato Inter - Perisic caricato da NaingGolan : 'Io fuori - siete sicuri?' : L'arrivo di Radja Nainggolan all'Inter, sembra aver caricato davvero tutti. L'ambiente caldissimo che l'ex centrocampista della Roma ha trovato al suo arrivo a Milano, lo dimostra. Anche il capitano ...

Roma – Dzeko triste per l’addio di NaingGolan - Perisic ha la soluzione : il messaggio social è sorprendente [FOTO] : L’attaccante della Roma ha salutato sui social Nainggolan, ricevendo un messaggio sorprendente da Ivan Perisic Un addio difficile da digerire per Edin Dzeko, triste per il trasferimento di Radja Nainggolan dalla Roma all’Inter. L’attaccante bosniaco ha salutato sui social il centrocampista belga, esprimendo le proprie sensazioni: “oggi sono triste, e per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via. Ci mancherai, ma ...

Croazia Nigeria 0-0 - il risultato in diretta live. Perisic vicino al Gol : ... 3N, 8P, , con la Bosnia-Erzegovina nel 2014 , 1-0, ; inoltre non ha trovato la vittoria nelle ultime tre partite d'esordio di Coppa del Mondo , 1N, 2P, , rimanendo sempre a secco di reti nel ...