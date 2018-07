“Pazzi | cosa gli avete fatto?” Muore in ospedale a 3 anni dopo un clamoroso errore medico

caffeinamagazine

(Di sabato 14 luglio 2018) Fin da piccolo era costretto a convivere con una difficile condizione che col passare del tempo gli aveva causato un mare di guai costringendolo ad affrontare una battaglia durissima. E per l’ennesima volta, nonostante la tenere età, era stato costretto a ricorrere all’aiuto dei medici, ricoverato inper ricevere delle cure preziose. Purtroppo, però, stavolta le cose sono andate a finire nella peggiore delle maniere, e il mondo si trova ora e piangere la drammatica scomparsa del piccolo Jake Stanley a causa di un terribilecommesso proprio all’interno della struttura. Durante una giornata particolarmente intensa, con tanti pazienti arrivati in poche ore, la comunicazione intra i dottori e gli infermieri è infatti di colpo andata in tilt: al piccolo è stata così somministrata una dose di farmaco sette volte superiore a quella prevista ...