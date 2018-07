Domenica 15 luglio | una domenica di sport totale! Orari e programma | Tour de France

oasport

: Giallo Verde: il colore dei soldi: Marco Damilano presenta il nuovo numero #domenicaEspresso… - espressonline : Giallo Verde: il colore dei soldi: Marco Damilano presenta il nuovo numero #domenicaEspresso… - twitorino : A #Torino con Cinemadays 2018, in alcuni cinema della città che aderiscono all'iniziativa, l'ingresso in sala, fino… - espressonline : La strepitosa copertina di @makkox per il nuovo L'Espresso in edicola da domenica. Se volete sapere come va a finir… -

(Di sabato 14 luglio 2018)15sarà una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati diche potranno gustarsi una giornata ricchissima di eventi: il meglio sembra essersi concentrato in questo pomeriggio d’estate in cui non ci sarà davvero un attimo di respiro e in cui ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti con anche il rischio della contemporaneità e della sovrapposizione, bisognerà districarsi tra i vari canali e procurarsi anche più schermi per non perdere nemmeno un minuto di una giornata epocale. Finale dei Mondiali di calcio, Finale maschile di Wimbledon, tappone sul pavé alde, GP di Germania per la MotoGP: non potrete perdervi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 12.35 (a meno che non vogliate seguire anche Moto3 e Moto2, allora in quel caso appuntamenti alle ore 11.15 e 12.20) quando scatterà la Arras-Roubaix, nona ...