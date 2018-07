Di Maio boccia Ceta | se funzionari lo difenderanno saranno rimossi

Di Maio boccia il CETA : Parlamento respingerà accordo : Teleborsa, - Il Parlamento italiano a maggioranza M5S-Lega non ratificherà l'accordo CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, con il Canada. Lo ha affermato il vicepremier e ministro del ...

Di Maio boccia il Ceta : "Lo respingeremo. I funzionari che lo difenderanno saranno rimossi" : "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, nel suo intervento all'assemblea di Coldiretti. Una posizione netta la sua, al punto che ha affermato: Se anche uno solo dei funzionari italiani all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso".Il Ceta (Comprehensive Economic ...

I voucher di Di Maio bocciati dalla Camusso : "Sono cosa indecente" : Susanna Camusso bastona Di Maio per la decisione di inserire nel Decreto Dignità l'utilizzo dei voucher in alcuni casi particolari: 'Consentire l'uso dei voucher, anche se soltanto per alcuni settori, ...

Formula Letta per Di Maio Come tagliare le pensioni d'oro Il vademecum anti-bocciatura : Luigi Di Maio all'attacco delle "pensioni d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governo Letta dimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità ...

Berlusconi : "Dl dignità contro le imprese"/ Cav boccia Di Maio : "In Italia più sfruttati e più disoccupati" : Berlusconi: "Dl dignità contro le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia contro la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"

COPYRIGHT - EUROPARLAMENTO BOCCIA LA DIRETTIVA/ Di Maio esulta : "libertà di internet verrà salvaguardata" : Legge COPYRIGHT: l'EUROPARLAMENTO rinvia il voto a settembre e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore

BOERI VS SALVINI : "PER PENSIONI SERVONO IMMIGRATI"/ Di Maio difende il Presidente - Cgil boccia l'Inps : Da Tito BOERI e dall'Inps arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito sugli immigrati: "Sono sovrastimati", ma SALVINI replica: "Fa politica, vive su Marte"

Sondaggi Politici/ Top Five fiducia Ministri : bocciati Di Maio e Salvini - brillano Costa e Bongiorno : Sondaggi Politici elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini

DECRETO DIGNITÀ - DI Maio : "CONTRO JOBS ACT - PRO IMPRESE/ Ultime notizie : Confindustria boccia il testo : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse

Confindustria boccia il Decreto Dignità. Di Maio : "colpo mortale al precariato" : Confindustria boccia il Decreto Dignità e si tratta di una bocciatura senza appello. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio parla di "colpo mortale al precariato" il presidente del Consiglio Giuseppe Conte più modestamente spiega: "Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro". Decreto dignità approvato dal CdM. Di Maio: 'È la Waterloo del ...

Governo : Boccia - Di Maio già visto due volte - ci ha ascoltato e preso atto (2) : (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria chiede continuità sui provvedimenti che “hanno avuto effetti sull’economia reale sono determinanti”, come ad esempio Jobs Act e Industria 4.0: “E’ evidente – dice – che hanno avuto effetti sull’economia reale, del resto i dati del 2017 rispetto al 2016 ci confermano un +30% degli investimenti privati e un +7% di esportazioni, ossia 540 miliardi di ...

Vaccini : Boccia - Salvini-Di Maio in disaccordo su tutto : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Pensavamo di dover attendere l’autunno, con il Bilancio, per capire e toccare con mano le tante contraddizioni che regolano il rapporto politico tra Lega e M5S e i loro due leader politici, ma non passa giorno in cui non riescono a nascondere i diversi punti di vista su tutto”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, oggi in Puglia per la campagna elettorale per i ballottaggi delle ...