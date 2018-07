Tutto può succedere 3 | anticipazioni quinta puntata del 16 luglio

Juve - senti Strootman : “Cristiano Ronaldo? Non può fare la differenza per Tutto il campionato” : Juve e Roma potrebbero duellare per lo scudetto nella prossima stagione, il centrocampista olandese Strootman pronto alla sfida “Cristiano Ronaldo? E’ sempre così, c’è sempre qualcuno favorito, i giornalisti che danno giudizi, ma conta lo spirito della squadra, come giochiamo insieme. Un giocatore può fare la differenza ma non per tutto il campionato. Sicuramente il suo arrivo è qualcosa di buono per il calcio italiano, ...