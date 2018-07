Maneskin al Wind Summer Festival con Morirò da Re | il primo singolo in italiano video

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta : i Maneskin con Chosen e Morirò da Re (seconda puntata) : Wind Music Awards 2018 , Diretta della seconda serata: scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:48:00 GMT)

Maneskin / Nuovo progetto in arrivo : "Non ci poniamo limiti su quello che scriviamo" (Wind Music Awards 2018) : Ci saranno anche i MANESKIN sul palco degli Wind Music Awards : la band romana presenterà i suoi singoli di maggiore successo 'Chosen' e 'Morirò da re'.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Riki e Benji e Fede ai Wind Music Awards con Maneskin - Ultimo e Federica Carta : aggiornamento ospiti : Benji e Fede ai Wind Music Awards per ritirare premi legati al nuovo album, Siamo Solo Noise, che presenteranno in tour in estate. Il nome del duo modenese non è l’unico che si aggiunge oggi al cast in fase di sviluppo. Sul palco dell’Arena di Verona sono attesi anche Riki e i Maneskin. Ci sarà poi la cantante Federica Carta, che ha appena rilasciato il suo disco d’esordio. Ai Wind Music Awards è in programma anche la partecipazione di ...