Affare CR7-Juventus | perché gli operai di Fca minacciano lo sciopero

Juventus - “Marca” conferma : Affare chiuso per CR7 - il Real ha accetto l’offerta - in serata l’ufficialità? : affare chiuso PER CR7- Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Possiamo dirlo in maniera ufficiosa, anche se la conferma ufficiale potrebbe arrivare già in serata. Come sottolinea “Marca”, Andrea Agnelli ha raggiunto CR7 nel suo resort in vacanza per accordo totale e firme. In serata arriverà in Grecia anche Mendes, procuratore dell’asso portoghese. […] L'articolo Juventus, “Marca” conferma: ...

Tutto vero : CR7 alla Juventus - l'Affare del secolo è realtà : 4 Ore 17.32 del 10 luglio 2018. Una data che entra nella storia nel calcio italiano, il momento in cui il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus è diventato ufficiale. Si tratta dell'orario in cui sul sito del Real Madrid è comparso un comunicato stampa con cui il club campione d'Europa ha reso noto l'addio al suo giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. Nel corso della giornata, in effetti, erano attesi sviluppi, ...

L’Affare CR7 spinge di nuovo il titolo Juventus : +5 - 77% in Borsa : La conferma è arrivata dopo la campanella, ma le notizie sulla firma di Cr7 con la Juve hanno spinto il titolo. L'articolo L’affare Cr7 spinge di nuovo il titolo Juventus: +5,77% in Borsa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato Juve : CR7 forse ad un passo - a breve la possibile chiusura dell'Affare : Il calcioMercato estivo della Juventus è entrato nel vivo. Dopo l'arrivo a Vinovo di Emre Can e quello di Cancelo, la società bianconera sembra pronta a chiudere il colpo del secondo portando Cristiano Ronaldo in bianconero. Il cinque volte pallone d'oro ha disputato 292 partite ne La Liga segnando 311 gol con la maglia del Real Madrid, squadra con la quale dal Gennaio di quest'anno è in rotta di collisione. Ieri pomeriggio a dare ottimismo al ...