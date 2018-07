Pensioni | ipotesi contributo di solidarietà dalla Lega | colpiti tutti gli assegni | le

Pensioni : tra ipotesi politiche e tecniche - per Draghi la prova del nove sarà nei fatti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 luglio 2018 vedono ancora una volta al centro dell'attenzione le discussioni in corso tra tecnici e politici sulla sostenibilita' del comparto previdenziale [VIDEO]. Dalla BCE arriva una posizione di cautela in merito agli interventi di flessibilizzazione e di riforma del sistema Pensionistico promessi dal nuovo Governo, mentre il Presidente dell'Inps torna a chiedere di mantenere i piedi per terra. ...

Pensioni : per i quota 100 ipotesi del 30% di stipendio in più per restare al lavoro : Le novita' previdenziali che sono in cantiere e su cui si sta impegnando il nuovo esecutivo sono ancora semplici ipotesi, nulla di deciso perché si tratta di provvedimenti che devono ancora essere predisposti e sistemati. Nell’aria si avvertono, a fasi alterne, ottimismo e sfiducia per le tante indiscrezioni e voci che accompagnano questa riforma delle Pensioni che ha in mente l’Esecutivo Conte. quota 100 subito e quota 41 forse nel 2020 è il ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e la critica di Boccia alle ipotesi del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Boccia torna a criticare la priorità che il Governo darebbe a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - spunta l'ipotesi di un contributo di solidarietà. I sindacati : "Fermatevi" : La proposta di Luigi Di Maio di tagliare le Pensioni d’oro sta incontrando le prime resistenze, anche all’interno della stessa maggioranza. A lanciare il sasso è Alberto Brambilla, economista ed...

Pensioni - ipotesi "superbonus" per arginare quota 100 : che cosa cambierebbe : Si continua a parlare di Pensioni, che restano uno dei primi punti dell'agenda di governo giallo-verde. A giorni si attende il decreto che permetterà il taglio delle cosiddette "Pensioni d’oro"...

Pensioni - quota 100 e 41 - 5 : l'ipotesi; coefficienti al ribasso - dal 2019 assegni più bassi : Meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...

Pensioni - ecco tutte le ipotesi in campo : da «quota 100» all’opzione donna|Schede : Spunta anche il taglio degli assegni superiori ai cinque mila euro non giustificati dai contributi versati. Riguarda circa 30 mila persone con un risparmio per lo Stato di 115 milioni

Pensioni - ecco tutte le ipotesi in campo : da «quota 100»all’opzione donna|Schede : Spunta anche il taglio degli assegni superiori ai cinque mila euro non giustificati dai contributi versati. Riguarda circa 30 mila persone con un risparmio per lo Stato di 115 milioni