Coni Lazio | Da giovedì a Roma eventi per ‘Notti di cinema’

(Di martedì 10 luglio 2018)– Da giovedi’ 12 luglio lo sport entrera’ a Piazza Vittorio, il cuore multietnico della capitale, nell’ambito della rassegna “Notti di Cinema”. Con Notti di Cinema e Sport a Piazza Vittorio iloffrira’ gratuitamente agli appassionati del grande schermo e dell’attivita’ sportiva la possibilita’ di praticare una serie di discipline piu’ o meno note, assistiti da istruttori e tecnici qualificati. Il menu’ sportivo per la settimana in corso fino a domenica 15, preparato con Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione aderenti all’iniziativa, prevede pentathlon moderno con simulatore del tiro con la pistola, tennis, scacchi (solo il sabato) e calci di rigore (con gonfiabile del Centro Sportivo Italiano). Cosi’ in un comunicato il. L’orario delle attivita’ ...