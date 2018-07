Salvini vuole fermare anche le navi militari Ma è scontro con la Difesa | “Non decide

Salvini vuole chiudere i porti alle navi internazionali. La Difesa lo frena : 21.00 - A tentare di mettere un freno a Matteo Salvini, dove possibile, è intervenuta oggi la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha ricordato al Ministro dell'Interno come le missioni internazionali nel Mediterraneo vanno al di là delle competenze del leader della Lega, pronto a fare dichiarazioni spesso senza aver prima effettuato le dovute verifiche.Un affondo su più punti. Non soltanto sui ministeri di competenza, ma anche sulle ...

Salvini vuole spezzare l'assedio e minaccia di fare saltare tutto : Ma in cui si fa riferimento semplicemente all'attività politica e governativa, quella stessa attività che sarebbe messa in pericolo dall'entrata a gamba tesa della magistratura. Il ministro dell'...

Matteo Salvini - la vendetta contro il Pd. Augusto Minzolini : 'Come li vuole punire in Parlamento' : La sentenza sui soldi della Lega è stato un brutto colpo per Matteo Salvini , e forse non è un caso che, fatto rarissimo, mercoledì il segretario e vicepremier non abbia rilasciato alcuna ...

'Così Silvio vuole 'abbattere' Salvini'. Notizia pesante per Matteo : 'Tutto deciso' : Torna la 'voglia di centro' in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista ...

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Rai - niente accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Novità pensioni 2019 : Salvini vuole Quota 100 - la riforma dovrebbe partire a fine 2018 : Smonteremo la riforma Fornero pezzo per pezzo ormai è un ritornello quotidiano. Matteo Salvini - rispondendo ai moniti della BCE - continua dunque sulla sua strada, quella che vede Quota 100 da avviare gia' nel 2019. La riforma è una priorita' e l’Europa deve farsene una ragione: questo in sintesi ciò che Salvini ha ancora una volta dichiarato nelle ultime ore come riportato anche dal quotidiano “Il Giornale”. Quota 100 dovrebbe essere la misura ...

Salvini vuole vincere o stravincere? Meglio la prima : ... dall'altro aveva ricevuto una doccia fredda dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale solo con il contrasto all'illegalità sarà possibile recuperare risorse per abbassare la ...

Ministro Salvini - vuole perizie e foto delle retoriche torture nei campi libici? : Caro Ministro Salvini,Non voglio insultarla, anche se, obiettivamente, lei adopera insulti più feroci e non il pensiero argomentato che mi accingo a rivolgerle. Sono un avvocato cassazionista, quindi con una certa esperienza alle spalle e mi occupo da 15 anni di diritto dell'immigrazione. Sono anche padre di due figli meticci e marito di una splendida donna di origine senegalese.Ai miei bambini cerco di spiegare che tutti i bambini sono ...

Matteo Salvini : 'Lifeline fuorilegge. Dopo l'attracco - accertamenti'. Vuole sequestrare la Ong : Ufficiale: la Ong Lifeline attraccherà a Malta , dove sbarcheranno i migranti per essere poi ridistribuiti tra otto Paesi della Ue. Passa, in sintesi, la linea di Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron , ...