Roma | a Trastevere minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa | preso

Roma - lite tra due clochard a Trastevere : un morto e un ferito : Una violenta lite è scoppiata tra due clochard questa notte in viale Trastevere, vicino al Ministero dell’istruzione, a Roma. lite finita in tragedia: un uomo romeno è stato trovato morto e un altro senza fissa dimora è stato trovato, poco distante, gravemente ferito. Soccorso dalle forze dell’ordine, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Ancora sconosciute le motivazioni dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i ...

Roma - le notti brave di Trastevere : chiuso il rave-bar di S. Calisto : Tre giorni di chiusura per il Bar San Calisto, dopo settimane di appostamenti e controlli da parte dei carabinieri. E' una stretta, quella contro la movida selvaggia, che non conoscerà sosta e che si ...

Roma : a stazione Trastevere tornerà ordine - via automobili : Roma – Nuova vita per piazza Flavio Biondo. Si è infatti deciso di rimettere ordine dove sorgeva il parcheggio, dinanzi alla stazione Trastevere. Il piazzale dove oggi regna la sosta selvaggia – tanto che spesso i tram restano bloccati a causa della presenza di auto sui binari – sarà diviso in due parti. Quella di destra, guardando la facciata della stazione, sarà pedonale. Quella di sinistra ospiterà le pensiline degli ...

Roma - schianto in scooter a Trastevere : 35enne muore dove investì la 21enne Irene Morabito : Nel marzo del 2009 finì alla sbarra perché accusato di avere investito in auto sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, Irene Morabito, all'epoca 21enne, finita in coma per lunghissimi giorni, e ...

Al Museo di Roma in Trastevere in corso Fotoleggendo 2018 : Inaugura oggi, venerdì 22 giugno, la mostra di Sylvia Plachy che si tiene al Museo di Roma in Trastevere dal

Roma : writer Marz ancora a segno - imbrattata lapide Trastevere : Roma: vandalizzata lastra funeraria Lucia Settimia Patabiniana Balbilla Roma – Di seguito quanto denunciato dalla pagina Facebook info.Roma.it. “Una lastra funeraria Romana decora da secoli l’angolo di una palazzo a Piazza San Callisto, a Trastevere. La scritta ricorda Lucia Settimia Patabiniana Balbilla ed è stata vandalizzata senza alcun motivo dal writer Marz, come per la vicina Fontana rionale (il 17 aprile scorso) e la ...

Roma - le notti di San Calisto : un rave fino all'alba nel cuore di Trastevere : Il furgone rosso di un popolare brand di car sharing atterra in piazza San Calisto, dopo l'1: in poco meno di cinque minuti, sul tetto di quel mezzo viene piazzato uno dei più potenti impianti di ...

Simona Halep a Roma - cena a Trastevere e incontro con Bocelli : 'È stato fantastico' : Anche i numeri uno al Mondo hanno degli idoli: 'Sono una grande fan di Andrea Bocelli e per me è stato fantastico incontrarlo l'altra sera al Lea'. Simona Halep è emozionata dopo il suo incontro vinto agevolmente contro la ...

Mostra fotografica e multimediale fino al 2 settembre al Museo di Roma in Trastevere : In occasione del 50° anniversario del 1968 è stata allestita, al Museo di Roma in Trastevere, la grande Mostra fotografica