huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Aldo Nove: 'Matteo Salvini aizza il razzismo becero, ma sui migranti l'Italia è stata abbandonata' - anasthaesia : RT @HuffPostItalia: Aldo Nove: 'Matteo Salvini aizza il razzismo becero, ma sui migranti l'Italia è stata abbandonata' - maddalena2471 : RT @HuffPostItalia: Aldo Nove: 'Matteo Salvini aizza il razzismo becero, ma sui migranti l'Italia è stata abbandonata' - 51fini : Aldo Nove: 'Matteo Salvini aizza il razzismo becero, ma sui migranti l'Italia è stata abbandonata' ?? eccone ancora… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Lo dice quasi con dispiacere, dovendo cedere alla realtà: "è l'animale politico più forte che ci sia in questo momento in. Riconoscerlo non significa stare dalla sua parte, ma vuol dire cercare di capire costa sta succedendo nel paese. Punta su questioni demagogiche,ildeglini, forse per pura propaganda, forse seguendo un disegno preciso – non è ancora chiaro. Tuttavia, è innegabile che sia riuscito a raccogliere una serie di istanze popolari che un tempo erano state prerogativa della sinistra".Come il protagonista del suo ultimo romanzo, Il professore di Viggiù (Bompiani),osserva il mondo senza perdersi nei dettagli della specializzazione, che prima divide la realtà in piccoli frammenti e poi li chiude nel ghetto di un sapere tecnico. Poeta, scrittore, romanziere, ...