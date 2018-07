Assemblea Pd | Renzi parla di Roma | brusii dalla platea E lui replica | “Ci vediamo al

All'Assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : 'State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure'. Ed ancora: 'Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto'. È quasi al ...

All'Assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : "State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure". Ed ancora: "Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto". È quasi al termine del suo intervento all'assemblea del Pd che Matteo Renzi, interrotto più volte, si inalbera. "Adoro stare sui contenuti e ragionare, so che non tutti sono capaci, vi suggerisco di non cadere ...

Assemblea Pd - Renzi infiamma la platea. Fissate le primarie : saranno il 24 febbraio 2019 : «Mi assumerò tutte le responsabilità ma non sono l’unico responsabile». Matteo Renzi infiamma la platea dell’Assemblea nazionale e carica a testa bassa nel suo stile. Suscitando ovazioni e proteste delle fazioni avverse su diversi passaggi. ...

Assemblea Nazionale Pd/ Diretta streaming video. Renzi : M5s è una corrente della Lega : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Assemblea Pd - Renzi infiamma la platea : “Non sono l’unico responsabile” : «Mi assumerò tutte le responsabilità ma non sono l’unico responsabile». Matteo Renzi infiamma la platea dell’Assemblea nazionale e carica a testa bassa nel suo stile. Suscitando ovazioni e proteste delle fazioni avverse su diversi passaggi. ...

Pd - Renzi parla all'Assemblea nazionale : «Il M5S è di destra - una corrente della Lega» : In politica paga uno per tutti, io mi assumo le responsabilità. Ci siamo fatti imporre l'agenda da altri». E rivolto alla minoranza del partito che lo critica: «State segando l'albero sul quale siete ...

Renzi infiamma Assemblea Pd : 'Segate ramo su cui siete seduti' : Roma, 7 lug., askanews, - Nonostante l'accordo raggiunto ieri tra le correnti Pd, l'intervento di Matteo Renzi infiamma l'assemblea del partito. L'ex segretario parla per primo e non concede nulla a ...

Renzi all'Assemblea Pd : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato - arriva il governo Salvini» Video : So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti'. 'Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ...

Renzi infiamma Assemblea Pd : "Segate ramo su cui siete seduti" : Roma, 7 lug., askanews, - Nonostante l'accordo raggiunto ieri tra le correnti Pd, l'intervento di Matteo Renzi infiamma l'assemblea del partito. L'ex segretario parla per primo e non concede nulla a ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...

Assemblea Pd - Renzi contestato : “Io non ho tradito - hanno cambiato i piani a nostra insaputa” : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato, vi beccate Salvini per 5 anni». È così che Matteo Renzi ha esordito prendendo la parola nell’Assemblea nazionale del Pd, in corso all’hotel Ergife di Roma, dove si eleggerà il prossimo segretario di partito....

Assemblea Pd : verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina verso elezione a segretario. Renzi : “Basta litigi interni” : Elezioni di Maurizio Martina segretario, avvio da subito della fase congressuale, e primarie nel 2019, prima delle elezioni europee: sono questi i temi sul tavolo all'assamblea del Pd, che si tiene oggi all' hotel Ergife di Roma.Continua a leggere

Renzi verso Assemblea Pd : “Ancora colpa mia?”/ E sulla villa : “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?” : Renzi verso Assemblea Pd: “Ancora colpa mia?”. E sulla villa da 1,3 milioni di euro: “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:42:00 GMT)