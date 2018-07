Spazio | la capsula “Mini-Irene” supera la prova nella galleria “Scirocco”

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Nei giorni scorsi è stata condotta con successo, presso SCIROCCO laipersonica al plasma del CIRA, la campagna di test sul Ground Demonstrator dellaMINI–IRENE. Obiettivo principale del test era la qualifica termo-strutturale dello scudo termico dispiegabile, ovvero la dimostrazione della sua capacità di resistere alle condizioni estreme che si verificano durante la delicata fase del rientro in atmosfera. L’innovativo sistema di protezione termica è costituito da un Nose realizzato in materiale ceramico ed un telo sottile composto da vari strati di tessuto in fibra ceramica. Il test, della durata di circa 3 minuti, ha aperto la strada alla fase successiva, la realizzazione del Flight Demonstrator dellache verrà sottoposto ad una severa campagna di test ambientali presso il Laboratorio di Qualifica Spaziale del CIRA. Infine, il prossimo Novembre, ...