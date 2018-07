Ryanair | 25 luglio sciopero di piloti e assistenti di volo in Italia

Sciopero Ryanair - 24 ore di astensione di piloti e assistenti di volo il 25 luglio : I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia sciopereranno il prossimo 25 luglio per 24 ore. Lo hanno annunciato Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che la protesta si inserisce nell’agitazione che coinvolgerà il personale della compagnia irlandese anche in Belgio, Portogallo e Spagna. Mentre in Italia lo Sciopero del personale di volo di Ryanair sarà solo per la giornata di mercoledì 25 luglio, in Belgio, Portogallo e Spagna la ...

Sciopero Ryanair : dal 25 al 26 luglio stop ai voli : Gli assistenti di volo di Ryanair hanno programmato due giorni di Sciopero: il personale di cabina di Italia, Spagna, Portogallo e Belgio ha deciso di incrociare le braccia dal 25 al 26 luglio. Lo fa per chiedere migliori condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti per i dipendenti di ogni Stato in cui opera la compagnia aerea e un tavolo per la negoziazione di un accordo collettivo. Lo annunciano i sindacati di categoria Filt-Cgil e ...

Ryanair - il 25 luglio sciopero piloti e assistenti di volo in Italia : Ryanair, il 25 luglio sciopero piloti e assistenti di volo in Italia I dipendenti nel nostro Paese incroceranno le braccia per 24 ore, mentre il personale in Belgio, Portogallo e Spagna estenderà la protesta anche al 26 luglio. Scopo dell’agitazione è arrivare a un nuovo contratto. Venerdì 6 luglio fermi i lavoratori Trenord per 8 ...

Ryanair - nuovo sciopero il 25 e 26 luglio : “A rischio centinaia di voli in Italia e in Europa” : Gli assistenti di volo e i piloti di Ryanair hanno annunciato uno sciopero di 24 ore in Italia il prossimo 25 luglio. Il giorno successivo, il 26, toccherà anche al personale di Spagna, Portogallo e Belgio: a rischio centinaia di voli e possibili disagi per migliaia di passeggeri.Continua a leggere

Gli assistenti di volo e i piloti di Ryanair hanno annunciato uno sciopero di 24 ore in Italia il prossimo 25 luglio. Il giorno successivo, il 26, toccherà anche al personale di Spagna, Portogallo e Belgio: a rischio centinaia di voli e possibili disagi per migliaia di passeggeri.

