Fiat Chrysler si avvia a chiudere seduta in rally su spiragli dazi USA : Grande giornata per Fiat Chrysler Automobiles , che viaggia sui massimi intraday, vantando un guadagno del 5,12% . A rivitalizzare il titolo, che va anche meglio del comparto auto europeo , Stoxx auto ...

Hyundai vuole comprare il Gruppo Fiat-Chrysler? Il titolo FCA schizza in borsa : L’autorevole Asia Times ha riportato la notizia del possibile lancio di un’OPA da parte di Hyundai nei confronti di FCA Secondo un articolo pubblicato dall’autorevole Asia Times, Hyundai avrebbe l’intenzione di acquisire il Gruppo FCA, prospettando il lancio di un’OPA (offerta pubblica di acquisto) per le azioni di Fiat-Chrysler. La notizia rimbalzata immediatamente su molti media del globo ha fatto subito schizzare il valore del Gruppo ...

Fiat Chrysler si sgonfia dopo smentita di Hyundai : Teleborsa, - Correzione di FCA sul listino milanese. I titoli della casa d'auto italo-statunitense si sono sgonFiati a 16,35 euro dopo aver toccato, a metà mattina, un picco intraday di 17 euro. A ridimensionare i

Fiat Chrysler - il titolo vola in Borsa dopo le voci di una possibile offerta d’acquisto da parte di Hyundai : Il titolo Fiat Chrysler Automobile vola a Piazza Affari dopo le voci di un’offerta che la sudcoreana Hyundai sarebbe pronta a lanciare durante l’estate e comunque prima dell’assemblea degli azionisti di maggio 2019, quando Sergio Marchionne lascerà le redini del gruppo automobilistico italo-americano. Durante la giornata le azioni di Fca sono arrivate a 17 euro, con un rialzo massimo del 5,4%. L’indiscrezione sulla ...

Fiat Chrysler spicca il volo su voci take-over da parte di Hyundai : Teleborsa, - Fiat Chrysler Automobile spicca il volo a Piazza Affari, grazie al ritorno dell'appeal speculativo, sulle voci di acquisizione da parte di Hyundai . Stando alle indiscrezioni rilanciate da Asia Times

Si è mosso in territorio positivo il settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Teleborsa, - Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei giorni scorsi

Seduta tonica per il settore Automotive dell'Italia - +1 - 31% - - guizzo positivo per Fiat Chrysler - +2 - 30% - : Teleborsa, - Andamento rialzista per il comparto italiano auto e ricambi, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Fiat Chrysler Automobiles - FCA - in rally a Piazza Affari : Fiat Chrysler Automobiles , FCA, svetta sul principale listino milanese mostrando una salita dell'1,93%, seconda nei guadagni solo a Italgas che mostra un guadagno del 2,10%. Fin da avvio seduta, gli ...

Fiat Chrysler promette più di 25 nuovi modelli in America Latina entro il 2023 : Il piano di investimenti per l'America Latina fa parte del programma quinquennale da 45 miliardi di euro per le operazioni in tutto il mondo, recentemente annunciato dal gruppo a Balocco. Tra le ...

Fiat Chrysler al rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Fiat Chrysler avanza dello 0,68% dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio. Il gruppo automobilistico ha registrato un decremento dello 0,04% nel complesso dell' Unione Europea

Fiat Chrysler al rialzo a Piazza Affari : Fiat Chrysler avanza dello 0,68% dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio . Il gruppo automobilistico ha registrato un decremento dello 0,04% nel complesso dell' Unione Europea , con una ...