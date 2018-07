Don Matteo 10 Anticipazioni | quarto appuntamento stasera | giovedì 5 luglio 2018

Don Matteo 10/ Anticipazioni 5 luglio : guai in vista per Tommasi e Cecchini (Replica) : Don MATTEO 10, Anticipazioni puntata 5 luglio in onda alle 21.25 su Raiuno: "Non è colpa delle stelle" e "Medical Market" sono i titoli degli episodi.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:19:00 GMT)

Don Matteo 10 quarta puntata : trama e anticipazioni 5 luglio 2018 : DON Matteo 10 quarta puntata. Giovedì 5 luglio 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 quarta puntata: trama e anticipazioni 5 luglio 2018 DON Matteo 10 EPISODIO 7 Non è colpa delle stelle. Giada, malata di tumore, cade dal tetto di un edificio durante una festa; il giorno dopo viene ...

Abitanti Camping River chieDono incontro a Matteo Salvini : Roma: chiesto anche intervento soccorso per 250 cittadini Roma – Questa la lettera che i cittadini Rom. Sinti e Caminanti del Camping River di Roma hanno rivolto a Matteo Salvini. Rsc chiedono al ministro dell’Interno un incontro “per rispettare gli accordi europei di inclusione e la strategia nazionale”. Richiesto inoltre “un intervento di protezione civile a soccorso di 250 cittadini. Per i quali, il Sindaco ...

WimbleDon – Berrettini - che impresa! Matteo supera Sock e vola con Bolelli al secondo turno : Cecchinato out : Marco Cecchinato è già fuori dal torneo di Wimbledon, Berrettini e Bolelli proseguono il loro percorso nello slam più antico del mondo Il prestigioso torneo di Wimbledon segna quest’anno un dato che fa onore all’Italia: allo slam più antico del mondo infatti è record di presenze di tennisti tricolore. A Londra si sono presentati tra gli altri azzurri anche Cecchinato, Bolelli e Berrettini, che hanno affrontato oggi il primo ...

WimbleDon 2018 : che IMPRESA di Matteo Berrettini! Rimonta due set e batte Jack Sock : Arriva in chiusura di giornata l’IMPRESA italiana a Wimbledon: la firma Matteo Berrettini, che supera lo statunitense Jack Sock, numero 15 ATP e numero 18 del seeding, Rimontando due set di svantaggio e trionfando nella quinta partita. Il punteggio finale recita 6-7 (5) 6-7 (3) 6-4 7-5 6-2 dopo una battaglia sportiva durata tre ore e cinquanta minuti. Al prossimo turno lo attende il transalpino Gilles Simon, numero 53 ATP. Il match ...

Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini / Video - protesta sui migranti : turisti abbanDonano la chiesa : Don Federico Pompei attacca Matteo Salvini, Video: il sacerdote protesta sull'accoglienza dei migranti e diversi turisti abbandonano la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Al via Don Matteo 6 su Rai1 con le repliche dal 2 luglio : trame episodi e programmazione : Continuano le repliche di una delle fiction più amate, e da oggi parte Don Matteo 6 su Rai1. L'emittente propone i primi due episodi della sesta stagione al consueto orario mattiniero che farà compagnia al pubblico affezionato fino a pranzo. Le vicende del parroco interpretato da Terence Hill si protrarranno per tutta l'estate, almeno fino all'inizio della dodicesima stagione. Ecco le anticipazioni sui primi due appuntamenti di oggi 2 ...

Ascolti TV | Giovedì 28 giugno 2018. Inghilterra-Belgio 26.6% - Don Matteo 15.4% : Tiki Taka Russia: Bocelli e Zanetti Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.774.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 Beautiful Creatures – La sedicesima luna ha ottenuto 1.419.000 spettatori con il 7.3%. Su Italia 1 la partita dei Mondiali Inghilterra-Belgio ha raccolto davanti al video 5.563.000 spettatori pari al 26.6% di share. A seguire Tiki Taka ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai2 MacGyver ha ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo 10 vs Inghilterra-Belgio | Dati Auditel 28 giugno 2018 : Quanti telespettatori, secondo gli Ascolti tv di ieri, 28 giugno 2018, hanno seguito la sfida fra Inghilterra e Belgio per il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio di Russia 2018? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Rai 1 per vedere le repliche di Don Matteo 10 e seguire le avventure di Terence Hill nei panni del prete più amato del piccolo schermo? Ecco tutti i Dati Auditel della serata. Ascolti tv ieri, 28 giugno ...

Don Matteo 10 terza puntata : trama e anticipazioni 28 giugno 2018 : DON Matteo 10 terza puntata. Giovedì 28 giugno 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 terza puntata: trama e anticipazioni 28 giugno 2018 DON Matteo 10 EPISODIO 5 Pensavo fosse amore. Una parrocchiana viene picchiata per l’ennesima volta dal marito e cerca rifugio in canonica da don ...

Don Matteo 10 - terza puntata in replica il 28 giugno : anticipazioni : Conclusasi con enorme successo l’undicesima stagione di Don Matteo (e in attesa della dodicesima), la Rai sta riproponendo le repliche della decima e penultima stagione ogni giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia. Dopo aver risfoderato l’esordio di quell’annata che contava sulla presenza dell’ospite d’eccezione Belén Rodríguez, prosegue la normale programmazione dell’intera tornata di episodi con il numero 5 e il numero 6 in ...

Don Matteo 10 su Rai1 - anticipazioni 28 giugno e 5 luglio : Tommasi colpito - ma da chi? : Continua l'appassionante appuntamento con le repliche di Don Matteo 10 su Rai1. Le puntate della decima stagione, in attesa di conferme sull'avvio della dodicesima, faranno compagnia ai telespettatori, fan della serie con Terence Hill, per tutta l'estate. In aggiunta, il pubblico del parroco di Spoleto potrà guardare ulteriori repliche da lunedì al venerdì all'ora di pranzo, con le puntate della quinta stagione. Si intitola "Pensavo fosse ...

