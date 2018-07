Uomini e Donne Da Gianmarco Onestini a Lorenzo Riccardi | chi saranno i nuovi tronisti?

Uomini e Donne - Paolo Crivellin in ospedale! Ecco come sta! : L’ex tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un incidente. Ecco come sta e che cosa gli è accaduto! Paolo Crivellin, conosciuto al mondo dello showbiz per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island e successivamente per approdato a Uomini e Donne in qualità di tronista, ha subito un incidente stradale in moto. Il fidanzato di Angela Caloisi su Instagram ha ...

Uomini E DONNE/ Sara Affi Fella annuncia importanti novità dopo la rottura con Luigi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:03:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Nicolò Ferrari criticato dopo il complimento a Carmen di Amici : l’ex corteggiatore si difende : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari accusato di fare business: l’ex corteggiatore spiega il perché dei suoi complimenti a Carmen di Amici I commenti di Nicolò Ferrari lasciati sotto le foto di Carmen Ferreri di Amici continuano ad attirare l’attenzione del pubblico di Canale 5 attivo sui social. Ieri, infatti, era bastato un complimento dell’ex corteggiatore […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari criticato dopo ...

Uomini e Donne/ Nessun incontro tra Sara e Lorenzo : Riccardi chiarisce l'accaduto (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Uomini e Donne news : Lorenzo Riccardi stuzzica Sara dopo l’incontro a Napoli : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi stuzzica Sara Affi Fella sui social: dopo l’incontro a Napoli la frecciatina all’ex tronista è chiara Lorenzo Riccardi da Uomini e Donne non sarà uscito insieme a Sara Affi Fella ma questo, ad oggi, non gli ha impedito di stuzzicare varie volte sui social l’ex tronista. dopo i continui like […] L'articolo Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardi stuzzica Sara dopo l’incontro a Napoli ...

Uomini e Donne : arrivano due tronisti al GF Vip? : Grande Fratello Vip: due ex tronisti di Uomini e Donne nel cast? Nonostante la quindicesima edizione del Grande Fratello sia terminata da un mese circa, pare davvero che la Endemol stia già pensando al GF Vip. E a tal proposito in queste ultime ore è circolata un’indiscrezione sul cast del reality show condotto da Ilary Blasi, che se confermata avrebbe del clamoroso. In base ai rumor raccolti dai blog IlSussidiario e KontroKultura, pare ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : il cavaliere ambito per Temptation Island Vip e per il Grande Fratello Vip : Dopo l'annuncio di lasciare il dating show, il gabbiano toscano viene conteso per due reality versione Vip.

Uomini e donne - incidente per Paolo Crivellin : incidente stradale per Paolo Crivellin. L’ex tronista di Uomini e donne ha avuto un incidente con la sua motocicletta. A dare la notizia è stata la fidanzata Angela Caloisi, scelta nello studio del dating show di Canale 5 con una Instagram Story: Ragazze so che siete in pensiero. Paolo è stato investito in moto… non dovrebbe essere nulla di grave, forse una frattura alla spalla. Stiamo aspettando l’esito degli accertamenti, vi ...

Gossip 'Uomini e donne' - Luigi si scaglia contro Sara ma poi dice : 'Se mi chiama rispondo' : La storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e donne è giunta definitivamente al capolinea. I due si sono detti addio dopo appena un mese di fidanzamento e in questi giorni hanno provato a spiegare la loro versione dei fatti principalmente su Instagram. Sara ha accusato Luigi di aver fatto la vittima in queste settimane, mentre a sua volta il ragazzo si è scagliato contro l'ex fidanzata, ritenendo che nella sua diretta ...

Uomini e Donne - Sara e Lorenzo si sono incontrati in segreto? Parla il Riccardi : Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono incontrati segretamente? L’ex corteggiatore interviene Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono incontrati segretamente dopo Uomini e Donne? A dare una risposta ci pensa l’ex corteggiatore, che ha scelto in queste ore di chiarire quanto realmente accaduto. Ricordiamo che ieri i due sono […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Lorenzo si sono incontrati in segreto? Parla ...

Uomini E DONNE/ Prime registrazioni ad agosto : Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini tronisti?(Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:41:00 GMT)

Incidente ad Albano. Tir contro una Corolla e un’Astra : morti 2 Uomini e 2 donne : Un drammatico Incidente stradale è avvenuto ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo). Nell’impatto sono morte quattro persone: due uomini e due donne.

Uomini E DONNE / Gemma Galgani è nostalgica : il suo pensiero vola... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a riconquistare Giorgio Manetti? Intanto la dama ci svela il suo segreto con gli UOMINI...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Giorgio Manetti potrebbe lasciare il Trono Over per Temptation Island Vip : Giorgio Manetti potrebbe lasciare il Trono Over di UOMINI e DONNE per approdare all'interno di due programmi televisivi totalmente diversi: Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura o, perché no, il Grande Fratello Vip che vedra' ancora una volta al timone Ilary Blasi. Pare che le due conduttrici si stiano contendendo il 'gabbiano fiorentino', certe che la sua presenza farebbe decollare gli ascolti. Intanto Gemma, tra una foto e l'altra ...