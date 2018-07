Napoli | visite mediche per il portiere Meret a Villa Stuart

Napoli - Ghoulam ancora operato. Visite mediche per Meret : Via vai di calciatori azzurri oggi a Villa Stuart, vecchi e nuovi. Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Il ...

Calciomercato Napoli - oggi le visite mediche di Meret : L'accordo è totale e l'affare ormai chiuso, il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo portiere. Sarà Alex Meret, classe '97 di proprietà dell'Udinese ma nelle ultime due stagioni alla Spal, a ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Napoli - iniziate le visite mediche di Fabian Ruiz : Tante operazioni concluse, che sono soltanto da formalizzare. Ma il Napoli ha abituato a questo tipo di tempistiche, per le questioni burocratiche che interessano i contratti. Ma ormai, per l'acquisto ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz in arrivo in Italia : nel pomeriggio di oggi le visite mediche : Il centrocampista spagnolo è in arrivo in Italia, sbarcherà a Roma nel pomeriggio e poi svolgerà le visite mediche con il club azzurro Giornata di visite mediche in casa Napoli, si è sbloccata infatti la trattativa per Fabian Ruiz. Il calciatore è in viaggio verso l’Italia, sbarcherà a Roma e sosterrà i test fisici a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla società del presidente De Laurentiis. A sottoporsi alle ...

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

Emre Can a Torino per le visite - Fabian Ruiz è già a Napoli : Primi passi a Napoli per Fabian Ruiz. Ieri, il centrocampista spagnolo è sbarcato nella sua nuova città. La nave da crociera che lo ospita insieme alla famiglia ha attraccato nel porto campano per ...

Napoli - rivivi la giornata delle visite mediche di Verdi : 15.30 TERMINA LA PRIMA PARTE - Termina la prima parte delle visite mediche, ora Verdi si sta spostando all'istituto di medicina dello Sport a Roma, assieme al suo procuratore Donato Orgnoni. 15.10 ...

Calciomercato Napoli - visite mediche per Verdi : tutti i dettagli economici : Calciomercato Napoli – visite mediche in corso per Simone Verdi. L’ormai ex attaccante del Bologna è arrivato a Roma in tarda mattinata e intorno alle 13:30 si è recato presso la clinica Villa Stuart per i test medici di idoneità sportiva. Effettuati tutti i controlli, Verdi più tardi incontrerà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e firmerà un contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi cinque anni. Il costo ...

Napoli - Verdi alle visite mediche e Hamsik pressa per partire : Roma l'epicentro del mercato del Napoli perché tutte le scelte strategiche passano dalla Capitale, dove Aurelio De Laurentiis risiede e fa affari. A Napoli il presidente si è visto di recente per il ...

Calciomercato Napoli - è il giorno di Simone Verdi : visite mediche e firma : E' arrivato il grande giorno di Simone Verdi. Dopo un lungo corteggiamento, il Napoli ha acquistato il fantasista classe 1992 del Bologna. Con sei mesi di ritardo rispetto al mercato di gennaio, ...