INPS | BOERI | PER LE PENSIONI SERVONO GLI IMMIGRATI Salvini attacca | Di Maio

INPS - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Suo mandato scade nel 2019” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Di Maio - con Boeri d'accordo se l' INPS farà l' INPS : ANSA, - ROMA, 4 LUG - "Non so se andremo d'accordo su tutto ma sul tema delle pensioni d'oro e dei vitalizi lavoreremo bene". Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , intervenendo alla ...

INPS - Boeri : "Servono migranti per i lavori che gli italiani non vogliono fare" : Sale l'occupazione ma è boom di contratti a tempo determinato. Il presidente dell'Istituto: "Sull'immigrazione disinformazione". Polemica con Salvini

Boeri replica a Salvini : «Migranti servono Dati parlano da soli». Di Maio lo difende Il ministro : pensi a far funzionare l’ INPS : Nella relazione annuale il presidente del l’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensi oni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno

INPS - cresce ancora il precariato. Boeri : Immigrati cruciali per sostenibilità : Teleborsa, - Gli Immigrati sono cruciali per la sostenibilità del sistema pensionistico e servono misure che guardino al futuro . Con questi due messaggi il Presidente dell' INPS Tito Boeri nella ...

Boeri : «Senza migranti welfare a rischio» Salvini : pensi a far funzionare l’ INPS : Nella relazione annuale il presidente del l’Inps conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati per sostenere l’equilibrio del sistema. E avverte: la riforma delle pensi oni con «quota 100» costerebbe 18-20 miliardi l’anno.

Di Maio : Boeri?Bene se si occupa di INPS : 12.51 "Non so se andremo d'accordo su tutto, ma su pensioni d'oro e vitalizi lavoreremo bene", dice Di Maio commentando Boeri alla presentazione del Rapporto Inps . "D'accordo se l'esecutivo farà l' esecutivo e l' Inps farà l' Inps ",spiega. Il governo vuole garantire pensioni dignitose, le minime saranno aumentate a 780 euro al mese:"A noi l'onere di trovare le risorse",dice Di Maio .Il Reddito d'inclusione "è un palliativo.Faremo il prima ...

INPS - Boeri oggi in Parlamento per relazione annuale dopo il preavviso di Salvini : Teleborsa, - E' il giorno dell'INPS e del suo Presidente Tito Boeri , che oggi presenterà in Parlamento alla presenza del Ministro del Welfare Luigi Di maio la relazione annuale sull'attività dell'...