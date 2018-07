È stato arrestato l’ex primo ministro malese Najib Razak

Armato di accetta rapinava farmacie e profumerie a Roma e a Pomezia : arrestato : Il 33enne italiano è stato incastrato dalle immagini video. Numerosi i colpi messi a segno negli ultimi mesi in diversi esercizi commerciali

Tentata violenza su una ragazza nel golfo di Marinella - l'arrestato torna a casa : Non potrà avvicinarsi al comune di golfo Aranci. Ha 19 anni, è incensurato, lavora in una spiaggia tra Marinella e Punta Marana e vive a Olbia con la sua famiglia da sempre. Ieri mattina si è ...

La Polizia di stato di Messina - ha arrestato un ladro di scooter : In una nota emessa da coloro i quali sono intervenuti, viene evidenziato che : 'ha sedici anni e numerosi precedenti a suo carico, tra cui furto con strappo, rapina, lesioni personali, violenza e ...

Preparava un attentato con autobomba il 4 luglio - arrestato simpatizzante di al Qaeda : Aveva in mente di farsi saltare in aria nel giorno più importante degli Stati Uniti, il 4 luglio. Voleva colpire, con un'autobomba, la parata di Cleveland, in Ohio . L'uomo, considerato sostenitore di ...

Sanza - calci e pugni con la sbarra di ferro : arrestato richiedente asilo : Sanza. E' stato arrestato domenica sera a Sanza un richiedente asilo accusato di lesioni personali aggravate per l'uso di arma impropria. L'ospite della struttura d'accoglienza Villa Eboli, un ...

Corigliano Rossano - arrestato cittadino romeno per incendio doloso e danneggiamento aggravato : Corigliano Rossano , COSENZA, - I controlli del territorio, voluti dal Questore di Cosenza, dr. Giancarlo Conticchio, continuano in maniera serrata e sempre più incisiva. Durante lo scorso fine ...

Magrebino si spoglia e tenta di stuprare donna in spiaggia : arrestato : Quello che sembrava essere un tranquillo pomeriggio d'estate si è trasformato in un incubo per una giovane turista italiana, assalita da un Magrebino ieri pomeriggio mentre si concedeva una salutare passeggiata sul mare col proprio cagnolino in una spiaggia di Porto Rotondo.La ragazza ed il suo fedele amico a quattrozampe erano intenti a godere delle bellezze del mare sardo quando sono stati improvvisamente fermati in un punto piuttosto isolato ...

Gb : 14enne accoltellato a Londra - arrestato un 11enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milano - picchia la moglie perché si vuole togliere il velo per il caldo : arrestato : Ha picchiato la voglie con una violenza tale da farle perdere il figlio che aveva in grembo. Non importava che la donna fosse incinta: doveva essere punita per le parole che aveva osato pronunciare. ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Carmelito sparisce nel nulla - Saul arrestato : ANTICIPAZIONI Il Segreto da non perdere: nelle prossime puntate della soap, Carmelito verrà rapito mentre Candela presenzia al matrimonio di Adela e Carmelo. Del piccolo non vi sarà traccia e i Santacruz si metteranno subito d'impegno per avviare le ricerche. Nel frattempo, Saul verrà arrestato: sarà l'occasione per scoprire che lui e il fratello hanno mentito a tutti, nascondendo la loro vera identità. Brutto periodo anche per Dolores, che ...

Botte alla moglie perché ha caldo e vuole togliersi il velo : arrestato a Milano : E' uno degli ultimi maltrattamenti subiti in un paio d'anni. La donna, 26 anni, era stata anche picchiata incinta e perse il bambino. L'ultimo episodio: picchiata perché doveva fare una visita medica al seno

Molesta donna al parco - arrestato : ANSA, - MILANO, 1 LUG - Stava portando a passeggio il cane in un parco pubblico di via dei Platani ad Arese, nel Milanese. Si è fermata a conversare con il proprietario di un altro cane ma questi ha ...

Milano - picchia la moglie 26enne perché vuole togliersi il velo : arrestato : Milano - Pestaggi e insulti da quando era arrivata in Italia, nel marzo 2016. In un'occasione la vittima, 26enne originaria del Bangladesh, era stata colpita con calci al ventre e aveva dovuto subire ...

Milano : picchia la moglie perché voleva togliersi velo - arrestato : Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Pestaggi e insulti da quando era arrivata in Italia, nel marzo 2016. In un'occasione la vittima, 26enne originaria del Bangladesh, era stata colpita con calci al ventre e aveva dovuto subire un aborto. In un altro episodio era stata picchiata perché voleva togliersi il v