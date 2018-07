Basket | rissa violentissima tra Filippine e Australia di qualificazione ai Mondiali | 13

Basket - Australia-Filippine finisce in rissa! Pugni - calci volanti e 14 espulsi : sembra MMA [VIDEO] : Bruttissimo episodio durante la partita di Basket fra Australia e Filippine: gli animi si scaldano e scoppia una violentissima rissa! Ben 14 giocatori espulsi A volte basta poco per perdere le staffe in campo. Qualche parola di troppo, un contatto violento e gli animi si scaldano: dalle parole alle mani poi è un attimo. Durante Australia-Filippine, match valevole per le qualificazioni Mondiali, si è superato il limite. Dopo un duro ...