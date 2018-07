Perché il Pd rischia di scomparire come i socialisti francesi

Perché i dazi di Trump rischiano di far esplodere la bolla degli «emergenti» : Il ribasso dei listini azionari emergenti dai picchi di gennaio è vicino al 20%, la soglia che delimita una correzione tecnica dall’ingresso in un “mercato Orso”. Quale strada prenderanno dipenderà da dollaro e dazi...

Moavero - la misura estrema : 'Spero di no - ma se..'. Perché sugli immigrati l'Europa rischia la sua fine : Mai come in questo momento l' Europa è stata vicina alla sua fine politica. Non lo dice il 'vulcanico' Matteo Salvini , che ha dato un anno di tempo a Bruxelles, , ma un tecnico misurato come Enzo Moavero . Intervistato dal Messaggero, il ministro degli Esteri punta ...

Dazi - ecco Perché da oggi rischiamo di pagare di più i prodotti “made in Usa” : I jeans Levi’s, le motociclette Harley Davidson, il succo d’arancia e il burro d’arachidi «made in Usa» rischiano di costare di più, dopo l’entrata in vigore oggi delle contromisure dell’Unione Europea ai Dazi imposti dagli Stati Uniti contro le esportazioni europee di alluminio e acciaio. Nella lista dei prodotti Usa a cui si applicherà un Dazio d...

Chirurgia estetica - Perché si può rischiare di morire. La denuncia di Paolo Santanchè : Sulla Chirurgia estetica si legge e si scrive di tutto. Un bombardamento di notizie che spesso riporta informazioni imprecise se non errate. Con conseguenze disastrose per chi si affida a medici non specializzati, alle volte senza scrupoli, che operano in condizione non adeguate, mettendo a rischio la salute e la vita del paziente. Bisogna tener presente che liposuzioni e gli impianti di protesi al seno sono operazioni chirurgiche importanti che ...

Perché l'Europa rischia di schiantarsi sui migranti - e l'Italia può solo perderci - : Il caso Aquarius ha riacceso la miccia sulla gestione dei flussi migratori, in un momento di fragilità interna per leader come Merkel e Macron. Ma una stretta sulle frontiere, come quella auspicata ...

Perché un gruppo di giovani ha rischiato la vita per salvare migliaia di migranti? : Cosa ha spinto un gruppo di giovani tedeschi a mettere a rischio le loro proprie vite per salvare quelle di migliaia di migranti nel Mediterraneo? Quali speranze, quali sogni, quali timori?

'Il patto tacito' tra i governi di sinistra e l'Europa sui migranti. Paolo Magri : 'Perché il governo rischia grosso' : Se ' la mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata ' secondo Paolo Magri , dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , Ispi, , che, ospite a Omnibus, su La7 , ha elogiato la decisione del ministero dell'Interno di chiudere i porti alla nave Nautilus con seicento immigrati a bordo, dall'altro ...

Perché l’IVA rischia di aumentare : La colpa è delle "clausole di salvaguardia", una specie di bomba a orologeria piazzata dai governi del passato per garantire che i bilanci del futuro restino in ordine The post Perché l’IVA rischia di aumentare appeared first on Il Post.

Perché il G-7 di Charlevoix rischia la spaccatura. Che farà l’Italia? : Il summit di Chalevoix, nel Québec, Canada, di questo fine settimana vedrà - magari dietro le quinte - il confronto diretto tra gli Stati Uniti e i suoi principali alleati colpiti dall’aumento unilaterale delle tariffe su alluminio e acciaio. Con il rischio che si consumi definitivamente la rottura di quel consensus che ha tenuto insieme per decenni i Paesi ricchi...

Perché il G-7 di Charlevoix rischia la spaccatura. Che farà l’Italia? : Il summit di Chalevoix, nel Québec, Canada, di questo fine settimana vedrà - magari dietro le quinte - il confronto diretto tra gli Stati Uniti e i suoi principali alleati colpiti dall’aumento unilaterale delle tariffe su alluminio e acciaio. Con il rischio che si consumi definitivamente la rottura di quel consensus che ha tenuto insieme per decenni i Paesi ricchi...

Mercati - Perché l’Italia non rischia una crisi del debito : Dal 2013, il Tesoro ha lentamente rifinanziato il debito spuntando tassi sempre più bassi, riducendo i costi per onorare il debito. Essendosi assicurato tassi a lungo termine bassi, il pagamento degli interessi annuali equivale solamente al 3,6% del Pil, il valore più contenuto da decenni...

Roberto Maroni - la profezia da brividi : 'Perché Matteo Salvini rischia di fare la fine di Angelino Alfano' : Matteo Salvini ha due alternative: o lascia la poltrona di segretario della Lega facendo 24 ore su 24 il ministro dell'Interno o rischia di fare la fine di Angelino Alfano . L'ex governatore della ...

Perché un Ministero sulla Disabilità rischia di essere un preoccupante passo indietro : Il nuovo governo prevede un Ministero della Famiglia e della Disabilità e già questa denominazione è preoccupante perché rimanda all'idea di una centralità della patologia, dalla disabilità, mettendo in secondo piano tutti i passi fatti negli ultimi decenni per affermare una cultura delle "persone" con disabilità. La centralità della persona (non ci dovrebbe essere più bisogno di ...

Migranti - Perché il modello Riace rischia di fallire : Il modello Riace rischia di dissolversi a causa di mancati pagamenti dei fondi necessari per l'accoglienza e chissà cosa ne penserebbe la rivista Fortune che nel 2016 inserì il sindaco Mimmo Lucano tra i 50 leader più influenti al mondo. Nel borgo calabrese da tempo si pratica il sistema dell'accoglienza diffusa, con i Migranti ospitati in appartamenti indipendenti, ma i fondi per i vari progetti autorizzati non ...