Germania | Seehofer Csu rompe con Merkel | governo a rischio | Angela cambi sui

Germania - Seehofer contro Merkel : vuole dimettersi/ Ultime notizie : migranti - si spacca il governo? : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco

Germania - da Seehofer ultimatum alla Merkel : “Svolta sui migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...

Germania - governo spaccato : Seehofer (Csu) verso le dimissioni - Merkel cerca l’accordo : Il ministro degli Interni bavarese è pronto a un passo indietro in polemica con gli accordi «insufficienti» raggiunti al Consiglio del 28-29 giugno sulla questione dei migranti. Oggi si decide, ma la Grande coalizione è sempre più fragile...

Germania - è crisi di governo : Seehofer - Csu - verso le dimissioni - Merkel cerca l'accordo : Il ministro degli Interni bavarese è pronto a un passo indietro in polemica con gli accordi «insufficienti» raggiunti al Consiglio del 28-29 giugno sulla questione dei migranti. Oggi si decide, ma la ...

Germania - migranti : Seehofer lascia presidenza Csu e ministero in polemica con Angela Merkel : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...

Germania - CRISI DI GOVERNO? SEEHOFER BOCCIA ACCORDI MERKEL/ Ultime notizie : possibile rottura alleanza Csu-Cdu : GERMANIA, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono MERKEL. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Germania - Seehofer respinge la proposta di Merkel sui centri migranti : Berlino - Scontro all'interno del governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, alleato della Merkel respinge la proposta della cancelliera di inviare i migranti registrati in altri Paesi ...