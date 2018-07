Pontida 2018 | la prima volta di un governatore siciliano al raduno leghista Musumeci

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 luglio 2018) Invitato dal segretario della Lega, Matteo Salvini, il presidente della Regione Sicilia, Nello, è salito sul palco di: “Noi abbiamo il dovere di ritrovare le ragioni che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Salvini sta unendo: il Sud senza il Nord è isolato, il Nord senza il Sud non va da nessuna parte”. Poi ha minimizzato la partecipazione alla manifestazione, ladi unalla kermesse: “C’è sempre una, comunque è un fatto di galateo”. Applauditissimo illigure Giovanni Toti (Forza Italia), che fu il primo esponente nona essere invitato lo scorso anno a. E sulla capacità attrattiva della Lega nei confronti di esponenti Forza Italia, Roberto Calderoli ironizza: “C’è qualcuno che ci sta pensando? Non lo so, non mi ricordo”. L'articolo...