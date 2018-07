Alessandro Gassman | 18 anni senza il papà Vittorio | il messaggio su Twitter

Marco Giallini e Alessandro Gassmann a Roma sul set del film Non ci resta che il crimine (foto) : Si chiama "Non ci resta che il crimine" il nuovo film di Massimiliano Bruno che riunisce Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Il duo di attori, presto in televisione con le nuove stagioni delle fiction Rocco Schiavone e I Bastardi di Pizzofalcone, si trova sul set Romano, ed è stato fotografato da Il Messaggero presso piazza di S. Apollinare. A giudicare dai costumi di scena, il film dovrebbe essere ambientato negli anni Settanta, anche se ...

Onda su Onda - Rocco Papaleo e Alessandro Gassman salpano verso il Sud America : Gegé (Rocco Papaleo) è un cantante squattrinato che riesce a vivere di musica poco e male. Il successo non l’ha minimamente sfiorato, le sue esibizioni sono assai rivedibili, le canzoni da lui cantate non hanno mai trovato un pubblico disposto ad ascoltarle. Nonostante ciò riceve un’inaspettata chiamata dall’Uruguay. Lì, nella capitale Montevideo, è richiesto per un concerto organizzato e promosso da una miliardaria con un grande senso della ...

I bastardi di Pizzofalcone - Alessandro Gassmann è in cerca di riscatto. Anticipazioni prima puntata : Un ispettore macchiato da un’onta infame: il sospetto di aver passato informazioni alla mafia. Un trasferimento per punizione in un commissariato che sta per chiudere. Il lavoro insieme ad altri colleghi considerati “scomodi” e “ingombranti”. Qualcuno li ha definiti i “bastardi”. La voglia di riscatto e la rivincita. Questi sono gli ingredienti di I bastardi di Pizzofalcone, fiction in sei puntate tratta dai romanzi di Maurizio De ...

Anna Maria Ferrero è morta/ L'omaggio su Twitter di Alessandro Gassman : E' morta Anna Maria Ferrero, attrice divenuta celebre negli anni 50 e 60 per i ruoli nei film di Carlo Lizzani e Mario Monicelli. Recitò al fianco di Totò ed Edoardo De Filippo. A conferma dei buoni rapporti rimasti anche dopo la fine della loro storia amorosa, è arrivato ieri il tweet di Alessandro Gassman, figlio di Vittorio e Juliette Mayniel, che ha cinguettato: "Anna Maria Ferrero. Rip", con accanto i simboli di un mazzo di fiori e di ...