Bambina di 3 anni picchiata dalla madre e dal compagno | il papà scopre tutto con un post

Sudan - annullata condanna a morte per la sposa Bambina che uccise il marito violento. Dovrà scontare 5 anni di carcere : Molte anche le petizioni lanciate in tutto il mondo all'indomani della sentenza di primo grado. 'Ora, dopo questo importante risultato - conclude Napoli - attendiamo fiduciosi l'esito del ricorso ...

Bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : di Alessia Strinati Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella ...

Bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella punturina invece avrebbe ...

Bullizzata sin da Bambina - a 15 anni inizia a drogarsi - bere e tenta il suicidio : A quindici anni, dopo anni di bullismo, la quindicenne Leah Atkinson ha iniziato a drogarsi e a bere e infine ha tentato il suicidio facendo overdose di farmaci. Ora raccoglie fondi per aiutare i bambini disabili e vittime di bullismo.Continua a leggere

“Aiutatemi!”. Choc a Siena - Bambina di tre anni cade in un pozzo. La mamma si getta per aiutarla : storia da brividi : San Quirico d’Orcia, comune della provincia di Siena, ha vissuto un vero e proprio dramma: opolazione col fiato sospeso e poi la notizia incredibile. Una tragedia evitata grazie al coraggio di una mamma. Una bambina di tre anni è caduta in un pozzo cisterna di un’abitazione, e ha rischiato di annegare. È stata però salvata dall’intervento della mamma, che si è buttata nel pozzo e l’ha tenuta con la testa fuori ...

Bambina di tre anni cade in un pozzo - salvata dalla mamma e da un passante : Tragedia sfiorata a San Quirico d'Orcia , nel senese, dove nel primo pomeriggio una Bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 metri all'interno della sua abitazione. Al momento della caduta il pozzo ...

Malore mentre gioca : Bambina di 9 anni resta paralizzata e cieca/ Video - la mamma : “incredibile che sia viva” : Malore mentre gioca: bambina di 9 anni resta paralizzata e cieca, Video. La mamma racconta quei momenti terribili e ammette: “incredibile che sia viva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:34:00 GMT)

'Umiliata e picchiata dal padre' : la vita della sposa Bambina di 9 anni salvata dalla mamma : MILANO Un clima domestico di 'sopraffazione', con madre e figlia costrette all'isolamento, e 'solo violenza' per la piccola Shaila. Così vivevano in Italia Maljika e la bimba di nove anni, ma alla ...

India - Bambina di 6 anni stuprata e uccisa : rapita durante un matrimonio Video : Nella confusione della festa, tra balli, bevute, risate e scherzi ai due sposi che festeggiavano il loro matrimonio, per un po' nessuno aveva notato l'assenza di quella Bambina di sei anni...

Torino - Bambina di 11 anni incinta dopo violenza sessuale : l'orco condannato a 7 anni : Per mesi aveva avuto rapporti intimi con una bambina di 11 anni che in seguito era rimasta incinta. Oggi l'uomo, un nigeriano, è stato condannato in tribunale a Torino a 7 anni di reclusione. La ...

Bambina DI 4 ANNI CADE NELLE FOGNE E MUORE/ Grecia - campo profughi a Tebe : migranti iracheni contro la polizia : BAMBINA di 4 ANNI CADE NELLE FOGNE e MUORE: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:57:00 GMT)

Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore/ Grecia - tragedia nel campo profughi di Tebe : Bambina di 4 anni cade nelle fogne e muore: Grecia, tragedia nel campo profughi di Tebe, a nord ovest di Atene. La piccola era scomparsa nella serata di lunedì, ritrovata poche ore dopo(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Napoli - abusi sessuali su Bambina di 3 anni : arrestato un 24enne : Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che la ...

Abusa di una Bambina di 3 anni : arrestato uomo di 24 anni a Napoli : Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. arrestato un uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri, hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro indiziario a carico dell'uomo ritenuto responsabile di aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.Secondo ...