ilfattoquotidiano

: Razzi: “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Be… - fattoquotidiano : Razzi: “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Be… - MPenikas : FQ: Razzi: “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello… - Cascavel47 : Razzi: “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Be… -

(Di martedì 26 giugno 2018) “Ho preso il mio primo vitalizio mensile. È di. Quei soldi mi servono per vivere. Devodi70di lavoro?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dall’ex senatore di Forza Italia, Antonio, da lunedì 25 giugno protagonista dello show “vostri” con Saverio Raimondi, su Canale Nove. E aggiunge: “C’è chi dice che4mila o 5mila. Uagliò, ma che cazzo dici? Te lo dico da amico: io il 1 dicembre 2017 ho preso in affitto un appartamento a Roma, di fronte al Senato. Pago 1500d’affitto con un contratto di 4. Ero sicuro di essere rieletto con Forza Italia. E invece non sono neppure stato candidato. Ora mi rimangono 1100al mese per campare”. L’ex parlamentare abruzzese si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Dalla politica sono ...